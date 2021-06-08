Atos модернизировала ЦОД группы «Альфастрахование»

Atos модернизировала серверный ландшафт финансовой системы «Альфастрахование». Atos предоставил высокопроизводительные серверы на базе процессоров POWER9. Благодаря этому производительность системы многократно возросла.

Atos и «Альфастрахование» сотрудничают уже не впервые. В 2019 году Atos предоставил компании сервер Escala E3-900 для повышения общей производительности бэк-систем компании.

В рамках нового проекта Atos обеспечил «Альфастрахование» вычислительными ресурсами для работы финансовой системы в бесперебойном режиме. Это позволило увеличить объем и число операций по оформлению полисов онлайн. Кроме того, модернизация серверного ландшафта поспособствовала снижению потребления энергии и повышению эффективности её использования за счет высокой производительности процессоров.

Тестирование работы ЦОД на новом сервере показало увеличение производительности серверов «Альфастрахование» более чем на 30% (в перспективе рост может достигнуть 40%) без потери эффективности.

«Для реализации наших проектов мы стараемся выбирать лучших подрядчиков. Техническим партнером в вопросе модернизации основного сервера дата-центра корневой учетной системы Группы «Альфастрахование» стала компания Atos. В рамках сотрудничества были выполнены все задачи, а техническое решение, предложенное подрядчиком, полностью отвечало всем требованиям: безопасность, точность и скорость выполнения операций. Все поставленные задачи были выполнены в срок. Результаты проекта еще раз убедили нас в том, что Atos — надежный партнёр», — прокомментировал Владимир Муравьев, ИТ-директор «Альфастрахование».

«Цель Atos — выстраивать долгосрочные партнерские отношения с клиентами, основанные на доверии и взаимной пользе. Мы рады вновь работать с «Альфастрахование» над новым техническим проектом. У заказчика более 31 млн клиентов, а обработка таких больших объемов информации требует высокой скорости и надежности работы. Мы смогли предоставить серверное оборудование, отвечающее требуемым характеристикам и вновь достичь высоких результатов», — отметил Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ.

По прогнозам, решение Atos позволит увеличить объёмы и число операций компании не только в ближайшие 2-3 года, но и в перспективе в течение 5 лет.