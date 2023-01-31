ЦТР «Некст» разработал методику комплексного расчета эффектов от внедрения RPA-решений

Центр технологий роботизации «Некст» разработал первую в России методику расчета эффективности технологий роботизации бизнес-процессов. Совместно с с командой директора по экономике ПАО «ММК» и экспертами «Деловые решения и технологии» (экс-Deloitte) ЦТР «Некст» выявил восемь источников эффективности RPA-решений по роботизации бизнес-процессов: от оптимизации трудозатрат до сокращения расходов на ИТ-решения и рекрутинг.

Методика позволяет оценить эффективность внедрения RPA-решений в денежном эквиваленте. Ее ключевой инструмент — матрица эффектов от внедрения RPA-решений, которую формируют восемь источников: исключение трудозатрат для обеспечения процесса; исключение трудозатрат на устранение отклонений процесса; исключение и сокращение затрат на рекрутинг персонала; исключение и сокращение расходов на обеспечение процесса и содержание персонала; исключение и сокращение затрат на ИТ-решения для обеспечения процесса; снижение суммы налогов на прибыль; исключение и сокращение потерь процесса; повышение размера выгод, на получение которых направлен процесс

Разработанный подход учитывает влияние решений по роботизации на основные характеристики бизнес-процессов: затраты, потери и выгоды. По результатам расчета каждого источника формируется комплексная оценка эффективности RPA-решений, выраженная в суммах денежных средств компании.

Так, в рамках проекта «Цифровой офис закупок металлолома» ПАО «ММК» был рассчитан эффект от внедрения технологий по роботизации процессов по закупке металлолома в размере 13,2 млн руб. в первый год эксплуатации, а совокупный эффект за три года составил более 35 млн руб.

«Благодаря разработанной методике мы сможем оценить не только прямые эффекты от внедрения программных роботов RPA, но учесть и оцифровать все качественные эффекты от внедренных в группе ПАО “ММК” RPA-решений. Программная роботизация очень востребована в ПАО «ММК», поскольку наши бизнес-процессы требуют довольно больших трудозатрат, а за счет прозрачной методики мы можем точно прогнозировать возврат инвестиций в RPA-технологии», — сказал Андрей Еремин, директор по экономике ПАО «ММК».

«Цель RPA-технологий — повысить эффективность операционных процессов в компаниях и помочь им высвободить бюджет на развитие. Однако не все компании понимают, как комплексно оценить эффективность новых технологических решений в денежном эквиваленте, поэтому мы разработали инструмент, который позволит рассчитать рентабельность внедрения RPA-технологий» — отметил Михаил Верисов, директор ЦТР «Некст».

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ЦТР «Некст» – интегратор RPA, основной поставщик услуг RPA в группе ПАО «ММК».