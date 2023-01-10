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Auxo и «Атач» объявили о заключении партнерского соглашения

В рамках развития партнерской экосистемы ИТ-компания Auxo объявила о начале сотрудничества с российским разработчиком платформы по управлению бизнес-процессами и документами «Атач» компании «ММК-информсервис».

Расширение экспертизы продуктами из реестра российского ПО Минцифры позволит удовлетворять запросам заказчиков ввиду растущей потребности в импортозамещении.

Партнерство с «Атач» предоставит возможность клиентам Auxo ускорить бизнес-процессы компании, а также повысить оперативность и эффективность решения рабочих процессов.

«Заключив партнерское соглашение с «Атач», мы стали не только пользователями продукта, но также и интеграторами коробочного решения с возможностью развития под нужды клиенты. Одним из основных преимуществ решения я бы отметила повышение финансовой эффективности – переход на электронный документооборот способствует сокращению трудозатрат и уменьшению расходов. В совместных с «Атач» планах – взаимовыгодное сотрудничество для реализации стратегических целей наших клиентов», – отметила заместитель генерального директора по финансам Auxo Юлия Миронова.

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«Совместно с компанией Auxo мы планируем выйти на новый уровень предоставления услуг по цифровизации бизнес-процессов и документов нашим общим клиентам, – отметила руководитель продукта «Атач» Дина Бахарева. – Высокая экспертиза команды Auxo в проектах внедрения современных ИТ-решений и инновационность СЭД «Атач» позволит реализовывать проекты в кратчайшие сроки и полностью удовлетворить запросы современных технологичных компаний в цифровизации любых бизнес-процессов».

На практике внедрения решения «Атач» ИТ-компания Auxo не только получает экспертизу по данной платформе, но также повышает компетенции по продуктам электронного документооборота.

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