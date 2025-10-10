«1С-Рарус» модернизировал систему финансово-хозяйственного учета в ДВФУ

В Дальневосточном федеральном университете на базе решений «1С» модернизирована система финансово-хозяйственной деятельности. В результате проекта в 1,5 раза быстрее формируется регламентированная отчетность, на 30% ускорены процессы подготовки управленческой аналитики. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Создание цифровой инфраструктуры – ключевой приоритет ДВФУ в рамках государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030». Для оптимизации управления ресурсами и процессами руководство ДВФУ решило модернизировать систему финансово-хозяйственной деятельности.

По результатам конкурсного отбора исполнителем проекта выбран новосибирский офис «1С-Рарус», имеющий многолетнюю экспертизу в сфере автоматизации учреждений государственного сектора.

Результаты проекта

Модернизирована информационная система ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учета, а также расчета заработной платы и стипендий путем перехода на современные редакции программных продуктов «1С:Предприятие» и их адаптации.

Разработаны и применены механизмы автоматизированного переноса данных остатков и оборотов, адаптированные под особенности учета университета.

Организован процесс формирования и учета договоров на образовательные услуги.

Благодаря возможностям настройки типовых отчетов на 30% быстрее формируется управленческая отчетность.

На 50% ускорено формирование регламентированной бухгалтерской, персонифицированной и статистической отчетности.

Обеспечена возможность оперативного внедрения изменений законодательства в учетные информационные системы университета.

Настроено семь интеграций «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» с информационными системами вуза: личный кабинет на портале ДВФУ; сайт ДВФУ; «1С:Университет»; «1С:Отель»; «1С:Медицина.Больничная аптека»; система автоматизации финансового учета на базе «1С:Предприятие» (собственная разработка ДВФУ); система управления НСИ.

Проведены вебинары для пользователей, подготовлены видеозаписи для новых сотрудников, разработаны текстовые инструкции. Комплекс обучающих материалов позволил адаптировать сотрудников к работе в модернизированной системе.

Андрей Мушатенко, директор по цифровой трансформации ДВФУ: «Мы создали комплекс взаимодействующих информационных систем финансово-хозяйственного учета университета. Обеспечено оперативное получение данных для бухгалтерии, налогов, учета сотрудников, расчета зарплат 5,5 тыс. сотрудников и стипендий 23 тыс. студентов. Во время проекта команда «1С-Рарус» делилась знаниями и передавала опыт, что помогает нашей ИТ-службе эффективно поддерживать адаптированную систему, полностью отвечающую нашим потребностям в решении задач учета и управления».