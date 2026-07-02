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Janse Denise Янс Дениз

СОБЫТИЯ


02.07.2026 Sony убивает целую индустрию. Навсегда прекращается производство дисков с играми для PlayStation – останутся только цифровые копии 1
13.11.2023 Sony не продает в Казахстане игры для PlayStation: Их там могут купить россияне 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Janse Denise и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6756 2
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 880 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 561 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18518 2
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 380 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1379 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11648 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1795 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54895 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18306 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26991 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13825 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26442 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1531 1
Sony Playstation Store - PS Store 82 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4204 2
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 86 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
Ромашов Игорь 4 1
Оразбек Асхат 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55109 1
Казахстан - Республика 6124 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48133 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19791 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 543 1
Россия - РФ - Российская федерация 168664 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8325 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 282 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54155 1
Tom’s Hardware 622 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478385, в очереди разбора - 724327.
Создано именных указателей - 202592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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