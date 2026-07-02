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Janse Denise Янс Дениз
СОБЫТИЯ
|02.07.2026
|Sony убивает целую индустрию. Навсегда прекращается производство дисков с играми для PlayStation – останутся только цифровые копии 1
|13.11.2023
|Sony не продает в Казахстане игры для PlayStation: Их там могут купить россияне 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Janse Denise и организации, системы, технологии, персоны:
|Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
|Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 880 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
|Sony Playstation Store - PS Store 82 2
|Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4204 2
|Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 86 1
|Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
|Ромашов Игорь 4 1
|Оразбек Асхат 1 1
|Tom’s Hardware 622 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478385, в очереди разбора - 724327.
Создано именных указателей - 202592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478385, в очереди разбора - 724327.
Создано именных указателей - 202592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.