Подтверждена совместимость российских промышленных компьютеров BLOK с ОС Astra Linux

ГК «Астра» и компания «РТсофт», российский производитель промышленного оборудования, подтвердили совместимость компьютеров BLOK и OC Astra Linux.

BLOK — это отечественные безвентиляторные компьютеры индустриального класса. Оборудование активно используется в промышленности, энергетике, нефтепереработке, телекоммуникациях и других сферах. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Эксперты протестировали платформы BLOK Industrial/Rugged на базе девятого поколения (CFL-R) процессоров Intel Core i7 под управлением ОС Astra Linux Special Edition.

Комплекс испытаний состоял из установки ОС на платформы штатными средствами, нагрузочного тестирования, а также проверки работоспособности интерфейсов ввода-вывода, встроенного GPU и видеовыходов DisplayPort в режиме 4К. По результатам испытаний платформы BLOK получили официальные сертификаты совместимости Ready for Astra Linux.

«Использование Astra Linux на промышленных компьютерах позволяет снизить уровень санкционных рисков клиентов. Ранее предприятия использовали дорогое иностранное промышленное ПО, поскольку оно являлось отраслевым стандартом. Теперь российские производители смогут уменьшить издержки за счет внедрения доверенных программно-аппаратных решений», — отметил Роман Мылицын, руководитель отдела перспективных исследований ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, и включает, наряду с ОС и комплексом средств виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Инжиниринговая компания «РТсофт» работает на российском рынке промышленной автоматизации, встраиваемых компьютерных технологий и разработки программного обеспечения с 1992 г. Сегодня «РТсофт» – это группа компаний, в которую входят инженерно-производственные центры, филиалы, представительства как на территории России, так и за рубежом, собственное производство и учебно-лабораторные комплексы.