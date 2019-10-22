Раскрыты характеристики первого в мире полностью модульного ПК

Intel разработала новый компактный ПК (неттоп) Ghost Canyon серии NUC 9 Extreme. В отличие от современных неттопов, в нем реализована возможность замены всех компонентов, включая центральный процессор, и установки дискретной видеокарты. В продажу такой компьютер может поступить до конца 2020 г.

Модульный и компактный

Рассекречены детальные подробности об уникальном неттопе компании Intel с модульной компоновкой. Он относится к линейке NUC 9 Extreme и ориентирован в первую очередь на геймеров, а его кодовое имя звучит как Ghost Canyon.

Уникальным его делает тот факт, что в современных неттопах основные комплектующие впаяны в системную плату и не могут быть заменены. Здесь же Intel отдала предпочтение модульности, которая заключается в возможности простой самостоятельной замены всех без исключения основных компонентов. Но при этом Ghost Canyon по-прежнему остается неттопом, то есть очень компактным системным блоком, способным разместиться прямо на рабочем столе без необходимости жертвовать большой площадью его рабочей поверхности.

Intel Ghost Canyon существенно меньше обычных системных блоков

У компьютера также есть другое ключевое преимущество – в этот неттоп можно установить полноценную дискретную видеокарту от полноразмерного настольного ПК. При этом габариты самого Ghost Canyon составили всего 238х216х96 мм.

Компьютер без материнской платы

Судя по «живым» снимкам, опубликованным на китайском форуме Koolshare, в Ghost Canyon отсутствует материнская плата в привычном ее понимании. Вместо нее используется специальный модуль The Element, который выглядит как обычная дискретная видеокарта – даже интерфейс PCI-E в наличии. Внутри него расположены процессор, два слота SODIMM под оперативную память с возможностью ее легкой замены, а также чипсет и SSD-накопитель.

The Element, основной компонент Ghost Canyon

Сходство The Element с двухслотовой видеокартой По усиливают его физические габариты. Подключается модуль к тому, что по ошибке можно принять за материнскую плату. Речь идет о специальной буферной плате с разъемами PCI-E для самого The Element, еще одним PCI-E x16 для подключения видеокарты, PCI-E x4 для какой-нибудь карты расширения и слотом M.2 для дополнительного твердотельного накопителя.

Наполнение и охлаждение The Element

Внутри процессорного модуля неттопа Ghost Canyon установлен процессор Intel семейства Coffee Lake-H Refresh с TDP в пределах 45 Вт. Список доступных моделей отсутствует, но ресурс WCCFTech предполагает, что это могут быть все чипы от Core i5-9300H до Core i9-9980HK.

Внутренний мир The Element

Здесь кроется главный недочет неттопа с точки зрения «заменяемости» его компонентов. Технически, процессор впаян в плату, и поменять его отдельно не получится, но в то же время можно поменять сам модуль The Element на аналогичный, но с другим «кремниевым» сердцем». То есть, возможность замены процессора, фактически есть, но она сопряжена с определенными трудностями.

В The Element есть упомянутые два SODIMM-слота под планки DDR4 и два слота M.2 – они оба могут использоваться как под обычные SSD, так и под высокоскоростную память Intel Optane. Систему охлаждения Intel максимально оптимизировала с целью уменьшения ее размеров без ухудшения производительности – в корпус самого The Element встроен один небольшой вентилятор, как на современных ноутбуках, а внутри скрыта массивная медная пластина, отводящая тепло от чипсета, конвертера питания и процессора. Испарительная камера в составе системы охлаждения отсутствует, а отвод воздуха из модуля осуществляется через прорези в задней стенке его корпуса, опять же, как у дискретных видеокарт.

Установка дискретной графики

Для использования в составе Ghost Canyon подойдет не каждая видеокарта, хотя список моделей будет достаточно большим. Фактически, можно устанавливать и современные решения – есть лишь три фактора, на которые нужно будет обязательно обращать внимание в процессе выбора.

Буферная плата для подключения The Element, видеокарты и платы расширения

Первый – это длина самой видеокарты, которая не должна превышать 20 см. Все, что больше – попросту не поместятся в корпус. Второй фактор – высота системы охлаждения, поскольку в Ghost Canyon есть место максимум для двухслотового ускорителя. И третий важный фактор – потребляемая мощность, которая не должна быть больше 225 Вт. Тут свою роль играет комплектный блок питания – его мощность составляет 500 Вт, и сам он располагается внутри системного блока.

Дополнительные особенности охлаждения

Ввиду компактных размеров Ghost Canyon Intel столкнулась с задачей по эффективному отводу тепла из всего корпуса. Ее решением стало использование двух 80-миллиметровых вентиляторов, смонтированных в верхней грани системного блока.

Горячий воздух из неттопа выдувают два небольших вентилятора

Оба вентилятора работают вместе с охлаждением внутри модуля The Element и кулером на дискретной видеокарте, при условии его наличия. Также практически все грани корпуса закрыты металлическими сетками, чтобы не мешать свободной циркуляции воздуха. Посадочные места под дополнительные вентиляторы, как в полноразмерном корпусе, в Ghost Canyon не предусмотрены. Еще один кулер небольших размеров входит в состав блока питания.

Прочие характеристики и сроки релиза

Неттоп Ghost Canyon, как сообщал CNews, может поступить в продажу до конца осени 2019 г. Точные сроки пока не установлены, но Intel в настоящее время работает не только над ним, но и над следующей моделью с кодовым именем Phantom Canyon, релиз которого предварительно назначен на I квартал 2021 г. Иными словами, Ghost Canyon пробудет в продаже чуть больше года.

500-ваттный блок питания Intel Ghost Canyon

В число характеристик Ghost Canyon входят модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 6, гигабитная сетевая карта, порты USB 3.1 Gen 2 и поддержка высокоскоростного интерфейса Intel Thunderbolt 3. Подключение монитора осуществляется по HDMI 2.0.