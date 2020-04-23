Интернет-магазины завалены поддельными процессорами Intel, собранными из старых Pentium

Что написано на заборе

На внутреннем китайском рынке в настоящее время циркулирует огромное количество поддельных процессоров Intel. Через интернет-магазины материкового Китая этот контрафакт постепенно начинает распространяться по всему миру, сообщил гонконгский ИТ-портал HKEPC со ссылкой на свои источники.



Под видом дорогих чипов – вплоть до семейства Intel Core 7, мошенники массово сбывают контрафакт, изготовленный из устаревших моделей серий Pentium и даже Core 2 Duo. Кроме того, также зарегистрировал ряд беспрецедентных случаев, когда заказчики получали муляжи процессоров, у которых внутри начисто отсутствовали вычислительные ядра и другие сопутствующие компоненты.

Проблема всплыла и обострилась после многочисленных обращений в RMA-сервис (RMA Return Merchandise Authorization, возврат и замены некачественных или неисправных изделий) компании Intel, которая логично отклоняет все заявки с контрафактом.

Пока что нет достоверных данных о том, кто именно занимается массовым производством поддельных процессоров Intel – исходит ли «инициатива» от оптовых перепродавцов или они сами являются пострадавшей стороной, по незнанию получая контрафакт из цепочки своих поставок, отмечают источники HKEPC.

Как бы там ни было, но проблема уже вышла на международный уровень, поскольку такие поддельные процессоры Intel уже замечены даже на таких крупных глобальных онлайн-площадках как AliExpress и Amazon.

Как Pentium превращается в Intel Core i7

Одним из достаточно распространенных методов фальсификации процессоров Intel источники HKEPC назвали метод замены верхней крышки чипа на крышку с маркировкой более производительной и дорогой модели.

Под «крышкой» процессора

В процессорах Intel верхняя крышка, помимо защиты кристалла, выполняет роль интегрированного теплоотвода (Integrated heat spreader, IHS). Между кристаллом чипа и модулем IHS располагается термопаста – так называемый «тепловой интерфейс» (TIM, Thermal Interface Material, обеспечивающий отвод тепла через HIS на внешнюю систему охлаждения.

У энтузиастов разгона процессоров существует множество методик по снятию верхней крышки – IHS чипа, для замены фабричной термопасты на более эффективную премиальную пасту или даже на жидкий металл, с последующим обратным приклеиванием IHS на свое место.

Мошенники используют этот способ для того, чтобы наклеить IHS с маркировкой современных процессоров Intel Core последних поколений на старые чипы класса Pentium или даже Core 2 Duo, которые сейчас доступны оптом практически за бесценок.

Контрафактный Intel Core 7-7700K из Pentium G5400

Сегодня достаточно часто, по данным источников HKEPC, подделывают процессор Intel Core 7-7700K, как раз выпускаемый для нужд любителей разгона (суффикс «К» в названии чипа означает разблокированный множитель частоты – прим. CNews).

Поддельный процессор Intel Core i7-8700

Этот популярный 4-ядерный 8-поточный процессор на базе архитектуры Kaby Lake-S под разъем LGA1151 с нормами техпроцесса 14+ нм и TDP 91 Вт обладает штатной частотой 4,2 ГГц и частотой в режиме Turbo Boost до 4,5 ГГц, однако энтузиастам удается разогнать его до 5 ГГц. Средняя розничная цена этого чипа в интернет-магазинах в настоящее время находится у отметки 28 тыс. руб., поэтому и неудивительно, что мошенники без труда находят потенциальных покупателей на свой контрафакт, предлагая его по цене ниже рыночной.

Поддельный Intel Core i7-8700K в «боксовой» версии

В частности, HKEPC приводит реальный случай, когда купленный на платформе AliExpress процессор Intel Core 7-7700K на поверку оказался подделкой на базе старенького чипа Pentium G5400. В другом случае покупатель приобрел на Amazon поддельный Core i9-9900K, который на самом деле оказался чипом Core 2 Duo. Один из пользователей Reddit также отмечает, что непосредственно у одного из продавцов на Amazon был куплен Core i7-8700K, который оказался поделкой на базе чипа Celeron.

Жалоба в техподдержку Amazon в Twitter на поддельный Core i9-9900K

Подобные подделки моментально выясняются любой программой проверки чипа – например, популярной CPU-Z, однако перед покупателем, который приобрел чип в онлайн-магазине, встает в таком случае перспектива процедуры замены или возврата денег, которая порой занимает достаточно много времени.

Реакция Intel

По сообщению HKEPC, представительство Intel в Китае в опубликованном по этому поводу официальном заявлении объявило, что компания производит послепродажное обслуживание только своей оригинальной продукции, не подвергавшейся изменениям или доработке на протяжении гарантийного периода.

В то же время, в случаях подделки, продажи контрафакта или несанкционированного изменения продукции Intel оставляет за собой право по необходимости обратиться в правоохранительные органы.

Таким образом, единственным верным способом не потерять деньги при покупке процессоров Intel, а на перспективу — не только процессоров и не только производства Intel, был, есть и остается только вариант обращения к авторизованным реселлерам продукции компании.