Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

iRU представила новый ПК Corp 312 Slim

Интеграция Системное ПО Техника

iRU представила свою новую модель персонального компьютера iRU Corp 312 Slim.

Представленный на выставке ПК базируется на процессоре Intel Pentium G5400 класса Gold, имеет 4 ГБ оперативной памяти DDR3, оснащен жестким диском емкостью 120 ГБ. Устройство выполнено в форм-факторе uSFF с возможностью размещения на специальной подставке и за монитором на креплении Vesa (есть в базовой комплектации).

Напомним, что в августе 2019 г. компания iRU объявила о получении сертификата на совместимость своей продукции — персональных компьютеров — с отечественной операционной системой «Лотос», разработкой которой занимается компания «Энстрим».

Другие материалы рубрики

Huawei начала продажи своих первых ноутбуков не на Windows. Цена

Компьютеры можно больше не покупать: Microsoft запустила «ПК как сервис». Видео

Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия

Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать

Цены на SSD переходят к стремительному взлету после грандиозного падения

Huawei выпустит уникальный 5-нм процессор вопреки запретам США

Техника

Какую электронную книгу купить в 2019 году

Лучшие вертикальные пылесосы: выбор ZOOM

Советы Zoom: как не дать украсть деньги с вашего смартфона

Мобильный офис: приложения для работы с документами на смартфоне
Показать еще
Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Технология месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии