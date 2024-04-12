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Разработанные инженерами «Спутникс» приемники АИС успешно прошли летные испытания

Инженеры частной космической компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в Москве разработали собственное спутниковое оборудование для приема сигналов автоматической идентификационной системы. Приемник АИС получает сигналы с морских судов как на стандартных частотах 161,975 МГц и 162,025 МГц, так и на предназначенных для сигналов дальнего действия – 155,975 МГц и 156,025 МГц. Переключение частот происходит мгновенно и возможно по команде как с Земли, так и благодаря заранее загруженной циклограмме.

В комплекс оборудования входят платы, а также раскладываемая штыревая антенна для приема АИС-сигналов. Приемник АИС уже прошел летные испытания на 16 спутниках, созданных «СпутниксОМ» для расширения спутниковой группировки Sitronics Group. Космические аппараты были выведены на орбиту в феврале этого года для отслеживания движения судов в мировом океане.

«Во время летных испытаний АИС-приемник хорошо себя показал в действии на всех запущенных аппаратах. Каждый принимает около сотни сообщений в минуту или более нескольких тысяч сообщений в сутки. Отличительной особенностью приемника является крайне низкое потребление электроэнергии – он может функционировать постоянно даже на кубсатах 3U (10×10×30 см) без ущерба для энергетики спутника», –- сказал генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

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Он отметил, что в рамках летных испытаний проводились тестовые включения приемников на пять суток и более, и сейчас все АИС-спутники работают на орбите в штатном режиме.

В ходе серийного производства в 2023 г. по заказу Sitronics Group «Спутникс» было создано более 100 спутников гражданского назначения. В конце февраля часть из них была выведена на орбиту.

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