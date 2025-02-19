Власти потратили более 800 млн на «Умные города»: IQ городов вырос в полтора раза

Власти потратили более 800 млн руб. на развитие в России «Умных городов». За это время были утверждены соответствующие методические рекомендации и создан индекс цифровой зрелости («IQ городов»), который с 2018 г. вырос в полтора раза.

Затраты на развитие «Умных городов» в России

Федеральный бюджет потратил в 2019-2024 гг. 813 млн руб. на обеспечение методологической поддержки развития и внедрения стандартов и решений в сфере «Умного города» и формирование банка «лучших практик». Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». За реализацию проекта отвечает Минстрой (министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства)

В рамках указанного мероприятия предполагалось направлять регионам методологические рекомендации по решениям «Умного города», заключать соглашениям с муниципальными образованиями по цифровизации городского хозяйства в рамках ведомственного проекта Минстроя, осуществлять формирование и актуализация нормативно-правовых актов по проектам в сфере «Умного города» и формировать банк решений успешных практик, отражающих концепцию проекта «Умный город».

Должно было быть сформировано не менее четырех методических рекомендаций, заключено не менее пяти соглашений и внесено не менее 10 решений по цифровизации городского хозяйства в банк решений.

Итоги развития «Умных городов» и рост IQ-городов

Как сообщили CNews в пресс-службе Минстроя, ключевыми результатами реализации проекта стали: утверждение Концепции проекта цифровизации городского хозяйства; разработка двух редакций Перечная показателей, характеризующих достижение базовых и дополнительных требований по цифровизации ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) с методиками их расчета: разработка и внедрение в регионах методики расчет индекса эффективности цифровой трансформации («IQ городов)».

Среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации на 2023 г. составило 61 балл из 120 возможных. Рост данного показателя, по сравнению со стартовым 2018 г. составил 55% (при плане 22%). С 2023 г. методики расчета показателей выполнения стандарта «Умного города» и IQ городов полностью синхронизированы. Общее количество муниципальных образований, по которым осуществляется расчет, за время реализации проекта выросло на 44% - с 191 до 283.

Минстроем были одобрены следующие методические рекомендации: «По подготовке регионального проекта «Умный город»; «По финансированию проектов цифровизации городского хозяйства»; «По расчету показателя цифрового развития предприятий жилищно-коммунального хозяйства»»; «Для разработки регионального стандарта качества жилого помещения и комфортности проживания». Также было заключено 94 трехсторонних соглашения о реализации проекта «Умный город» с муниципальными образованиями в 47 субъектах федерации.

Региональными органами власти и их подведомственными организациями было создана АНО (автономная некоммерческая организация) «Центр компетенций «Умный город». В рамках него функционирует научно-образовательный центр «Умный город», созданный совместно с ВШГУ (Высшая школа государственного управления), РЭУ (Российский экономический университет) им. Г.В. Плеханова, университетом «Иннополис» и ННГУ (Нижегородский университет) им. Н.И. Лобачевского.

За время реализации проекта на Всероссийский конкурс лучших муниципальных практик Правительства РФ в номинатив «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений «Умный город» было подано 392 заявки. По результатам их рассмотрения 20 городских округов и 20 сельских поселений были признаны победителями конкурса и получили гранты от 3 до 50 млн руб, на развитие цифровых решений.

«Ростелеком» и «Цифровой регион»

Первым идею о включении в программу «Цифровая экономика» мероприятий по развитию «умных городов» продвигал «Ростелеком». В 2017-2018 гг. компания подготовила два проекта соответствующих мероприятий в рамках отдельных разделов программы, но они не были утверждены. В 2020 г. «Ростелеком» подготовил предложения по формированию нового федпроекта «Цифровой экономики» - «Цифровой регион». Однако он также не был утвержден.

Сам «Ростелеком» занимается направлением «умных городов» с 2015 г. В 2019 г. данное направление было трансформировано в «Цирфовой регион». По утверждению компании, ей было реализовано более 700 проектов более чем в 80 российских регионов. Экосистема «Цифрового региона» от «Ростелекома» включает в себя такие области, как безопасный город, видеонаблюдение, интеллектуальные транспортные сети, энергоэффективность, цифровизация сферы ЖКХ, комфортная городская среди и управление отходами и экология.

В результате до 80% было оптимизировано потребление энергии, на 30% ускорилось время реагирования на чрезвычайные ситуации (снизилось с 60 до 40 млн руб.) и на 25% снизилось число дорожно-транспортных происшествий. Так был установлено более 350 тыс. камер и реализованы проекты по борьбе с пандемией коронавируса более чем для 30 млн жителей.

Пресс-служба «Ростелекома» не ответила на запрос CNews относительно участия компании в реализации мероприятия по развитию «умных городов», заложенного в «Цифровую экономику».