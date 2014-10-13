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Эшелон Геолайф ГК Эшелон

СОБЫТИЯ

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13.10.2014 «Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт 2
04.07.2012 Рынок М2М: в ожидании старта 1
08.04.2011 «Билайн Бизнес» планирует предоставлять комплексные М2М-решения 2
25.10.2010 «Билайн Бизнес» запускает «Центр управления М2М» 3
08.07.2010 «Билайн» обеспечит связью противоугонную систему и системы профессионального мониторинга «Эшелон» 3

Публикаций - 6, упоминаний - 12

Эшелон Геолайф ГК и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Эшелон НПО 150 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 3
Jasper Technologies - Jasper Wireless 14 1
МегаФон 10742 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 1
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МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
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Web Interface - Веб-интерфейс 2042 1
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 105 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
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