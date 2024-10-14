ГК «Солар» приобрела 100% второй по величине компании на рынке пентеста России

Группа компаний «Солар» завершила сделку по покупке доли компаний группы Digital Security в области услуг аудита ИБ, разработчика решений для безопасности ERP-систем. Вход в капитал Digital Security позволит расширить портфель услуг по оценке защищенности, усилить экспертизу команды Offensive Security. Сумма сделки не раскрывается. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Вхождение Digital Security в ГК «Солар» означает объединение ресурсов и знаний сотрудников компаний. Это позволит собрать одну из крупнейших команд специалистов в области пентеста в России для реализации масштабных проектов с использованием комплексных подходов к информационной безопасности, в том числе разработки новых экосистемных решений.

«Главная ценность Digital Security – сильная профессиональная команда экспертов в области прикладной информационной безопасности. За годы работы она реализовала более 2000 проектов по анализу защищенности систем в различных сферах бизнеса. Синергия наших возможностей позволит увеличить количество реализованных проектов и нарастить базу клиентов, в том числе в новых для нас отраслях», – отметил Игорь Хереш, директор по управлению активами и M&A ГК «Солар».

Digital Security – российская консалтинговая компания в области ИБ, основанная в 2003 г. Команда, включающая более 60 исследователей и пентестеров, специализируется на комплексном анализе защищенности корпоративных сетей и ИТ-инфраструктуры, тестировании на проникновение, анализе защищенности приложений и других связанных с этим услугах. Исследователи Digital Security выпустили более 80 отраслевых исследований для разработчиков и экспертов в области информационных технологий.

За годы работы клиентами компании стали большинство банков, входящих в первую десятку банков России, крупнейшие ИТ-компании, телеком-операторы, ритейлеры федерального значения, маркетплейсы и крупнейшие промышленные компании. Совокупная выручка продуктовой и сервисной компаний за 2023 г. составила более 360 млн руб. Наибольший рост показало сервисное направление: + 50% к 2022 г.

По оценке аналитиков ГК «Солар», рынок услуг по аудиту защищенности ИБ в России по итогам 2024 г. составит 2,7 млрд руб. и далее будет расти на 20% ежегодно. Способствовать росту рынка будут требования регуляторов, развитие облачных сервисов, рост числа киберинцидентов и ущерба от атак, развитие искусственного интеллекта и машинного обучения, а также повышение автоматизации процессов пентестов. В то же время рынок пентестов, как и в целом ИБ, страдает от дефицита кадров. Нерегулярность пентестов, а именно проведение их после возникновения инцидента, также может ограничивать рост рынка данных услуг.

В конце 2022 г. компания «Солар» объявила о запуске инвестиционной программы с общим объемом 22 млрд руб. Эти средства предназначены как для поддержки собственных разработок, так и для приобретения долей зрелых компаний и компаний ранних стадий развития. Сделка с Digital Security стала четвертой M&A-активностью в рамках заявленной стратегии после приобретения долей в компаниях «Secure-T», «Элвис-Плюс» и «НТБ».