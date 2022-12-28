Выбор CNews: 7 главных изменений в российском ИТ-бизнесе в 2022 г. Голосование

Российским ИТ-компаниям не впервой перестраивать свой бизнес в связи с изменением политической или экономической ситуации, как в России, так и в мире. И уже весной 2022 г. они начали реструктурировать и диверсифицировать бизнес, приобретать новые компетенции, пытаться занять освободившиеся ниши. CNews Analytics выбрал главные тенденции и события 2022 г.

Наступило время очередных великих перемен

Как известно, любые катаклизмы для кого-то — беда, а для кого-то мать родна. 2022 г. не стал исключением. На фоне санкций, которые ввели против России США и страны Европы, российский технологический бизнес оказался в непростом положении. Годами налаживаемые связи с иностранными поставщиками оборвались, выстроенные цепочки поставок рухнули, усложнилась процедура оплаты услуг иностранных партнеров. Компании, которые были представлены за пределами России, столкнулись с угрозой краха своего зарубежного бизнеса.

Российские ИТ-компании практически сразу начали перестраивать бизнес-процессы, искать новые ниши, которых на освободившемся рынке открылось немало, наращивать компетенции. CNews Analytics выбрал главные тенденции и события 2022 г.

1. Переход крупнейших компаний в российскую юрисдикцию

Изменение международной обстановки заставило многие компании, работающие на российском рынке, перенести штаб-квартиры в Россию. Так, отечественную прописку уже 18 марта получила компания «Марвел-дистрибуция» (до марта 2022 г. она была зарегистрирована в офшорной зоне в Белизе).

Под действием санкций крупнейшие дистрибьюторы переехали в Россию

В июле аналогично поступили группа компаний Merlion и входящая в группу сеть магазинов «Ситилинк». А в сентябре стало известно, что в российскую юрисдикцию перешла и OCS, №1 рейтинга CNews100 в 2022 г. Все три компании ранее формально базировались на Кипре.

2. Разделение бизнеса на российский и зарубежный

Компании, у которых зарубежный бизнес составляет значительную часть, пошли другим путем. Так, в июле руководство группы компаний Softline приняло решение разделить бизнес на российский и международный, образовав Softline Russia и Softline Global. Также в июле компания Group-IB завершила первый этап отделения российских активов от международного бизнеса. Для работы в России и СНГ была создана новая, полностью автономная, структура, управление которой передано локальному менеджменту.

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Готовится разделиться на две части и «Яндекс». Российская часть сохранит известный бренд, голландской Yandex останутся международные части ряда направлений компании.

3. Иностранные компании, уходя, остаются

Иностранные компании, вынужденные покинуть российский рынок, уходя, зачастую передавали свой бизнес российскому менеджменту. Например, консалтинговое подразделение Oracle продолжит работу в РФ под новым названием DataPrime; бизнес французской Schneider Electric был выкуплен в РФ и Беларуси местным менеджментом и стал Systeme Electric, французская Atos продолжает работу в России под брендом Auxo.

Многие западные компании «уходя остались»

Аналогично поступили и консалтинговые компании: российский офис Ernst&Young стал называться «Б1», PwC — «Технология доверия», Deloitte — «Деловые решения и технологии», KPMG — Kept, McKinsey — «Яков и партнеры».

4. Гиганты занялись российской электроникой

Госкорпорация «Ростех» купила блокирующую долю, 25,1%, разработчика электроники на процессорах «Байкал» — компании «Эдельвейс». «Эдельвейс» разрабатывает платы под чипы Baikal-T и Baikal-M, а также готовые моноблоки на Baikal-M. На рынке считают, что таким образом «Ростех» планирует взять под контроль интеллектуальную собственность и конструкторскую документацию «Эдельвейса».

Теперь судьба «Байкала» в руках гигантской госкорпорации

«Ростелеком» совместно с НПЦ «Элвис», который специализируется на разработке микросхем для систем связи и телекоммуникационного оборудования создали предприятие «Эсай майкро» — оно будет встроено в цепочку создания отечественного производства клиентского и операторского оборудования связи.

Компания «Марвел-дистрибуция» купила российское подразделение Lexmark вместе с сотрудниками. Сумма сделки оценивается приблизительно в $70 млн. Новая структура будет работать под брендом «Ф-плюс имэджинг». У Lexmark не было производства в России, зато были клиенты и специалисты по принтерам. На фоне ухода с рынка практически всех иностранных производителей печатной техники, «Марвел» рассчитывает занять до 20% рынка.

«ИКС Холдинг» планирует занять 20% рынка объектных хранилищ данных, причем уже к концу 2023 г. Входящая в него компания Yadro приобрела компанию «Рэйдикс», которая занимается разработкой софта для систем хранения данных. Эксперты оценивают стоимость сделки в ₽500–600 млн. Yadro также запустила новое направление горизонтально-масштабируемых СХД, привлекла для его развития разработчиков петербургской Morphbits, пообещав к концу 2022 г. представить рынку объектные хранилища Tatlin.object. И, если верить сайту компании, слово сдержала.

5. «Битва за немецкое наследство» началась. И не только немецкое

Немецкая компания SAP была лидером российского рынка в ряде секторов. За ее место будут сражаться многие российские компании. Глава «1С» Борис Нуралиев в присутствии главы Минцифры Максута Шадаева прямо заявил о том, что его компания должна заменить SAP. В августе же была образована компания «1С-перспектива», доли в которой получили несколько бывших сотрудников SAP.

Борис Нуралиев не скрывает желание занять место SAP в России

Еще один новый бизнес «1С», связанный с SAP, будет вести компания «1С-премиум». По словам Бориса Нуралиева, новая структура, как это и следует из названия, будет заниматься оказанием услуг премиальной поддержки текущих решений SAP, разработкой стратегии перехода на российские продукты с участием бывших сотрудников SAP, внедрением «1С» по привычной для клиентов методологии SАР, получением генеральных подрядов в крупных проектах.

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Также «1С» создала новую компанию «1С-бизнес трансформация», которая займется бизнес-консалтингом. Ее возглавил топ-менеджер ушедшей из России компании Ernst&Young Кирилл Сидоренко. «1С-бизнес трансформация» надеется занять нишу PwC, Deloitte, KPMG, Ernst&Young. Эти компании часто рекомендовали клиентам внедрить SAP, теперь они будут убеждать в преимуществах «1С».

Среди других компаний, которые в той или иной мере планируют откусить кусок бывшего пирога SAP, можно назвать «Лабораторию Касперского», которая выкупила 49% компании ForPeople, разработчика HR-платформы GP OrgManager, конкурента SAP SuccessFactors Employee Central. И компанию «Норбит» (входит в «Ланит»), которая завершила начатое в 2019 г. поглощение «Эй би си консалтинг» —серебряного партнера SAP, занимающегося внедрением SAP SF. Теперь «Норбит» принадлежит 60% бизнеса «Эй би си консалтинг». Заявлено, что продуктовый портфель последней будет диверсифицирован за счет российских решений по управлению талантами и проектов в странах СНГ. Однако и опыт работы с SAP будет полезен, даже (или — тем более) в отсутствие немецкой компании на нашем рынке.

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Аналогично, но, может быть, не так явно, российские компании готовятся поделить и доли, принадлежавшие другим иностранным компаниям. Уже в 2023 г.

6. Крупнейшие компании диверсифицируют свой бизнес

Несмотря на условия неопределенности, российские компании довольно активно начали выходить в новые сегменты рынка.

Российская часть Softline приобрела компании ТЦ «Инженер» (куплено 100%), которая оказывает услуги консалтинга в сфере информационной безопасности; «Академию АйТи» (75%), хорошо известную на рынке образовательных и консалтинговых услуг в сфере ИТ; «ММТР Технологии» (70%), которая специализируется на разработке программного обеспечения, «Ваш платежный проводник» (контрольный пакет), занимающуюся разработкой решений в области безналичных платежей.

Группа «Астра», деятельность которой изначально строилась вокруг ОС Astra Linux, купила 70% иркутской компании-разработчика платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой ISPsystem и 75% в компании Tantor Labs, разрабатывающей собственную СУБД.

Ростелеком приобрел ИТ-компанию BI Solutions — разработчика программного обеспечения для защиты биометрических данных. А через свою дочку «РТ Лабс» купил 60% компании «Датамарт», занимающейся разработкой и внедрением витрин данных. Другая дочка, «Солар ПТ», стала владельцем 100% ИБ-компании «Новые технологии безопасности», предоставляющей широкий спектр ИБ-услуг: от разработки стратегии информационной безопасности до внедрения и сопровождения технических средств защиты информации. Вероятная стоимость сделки — около ₽1 млрд. Благодаря этому Ростелеком планирует увеличить выручку по направлению ИБ на 30% в 2023 г.

Порой компании выходят и в довольно неожиданные на первый взгляд сегменты рынка. Так кроме упоминавшегося интереса к HR-решениям занялась и офисными пакетами, увеличив свою долю в «Новых облачных технологиях» с 47% до 61,05%, «Лаборатория Касперского» планирует продвигать «Мой офис» совместно со своей операционной системой KasperskyOS.

«Лаборатория Касперского» решительно приступила к диверсификации бизнеса

В Т1 решили, что в новых условиях в ближайшее время будет расти спрос на ИТ-услуги и полностью выкупили у «Айтеко» провайдера ИТ-услуг «Сервионику». Сделка прошла в два этапа: в декабре 2020 г. Т1 купила 25% компании, а в июле 2022 г. — оставшиеся 75%, заплатив за них ₽3,5 млрд. «Сервионика» будет заниматься обслуживанием вычислительной техники и поддержкой инфраструктуры.

«Ланит» усилил CRM-направление российской командой Terrasoft, ушедшей с рынка в связи с санкциями. Компания заявила, что будет продолжать поддерживать продукты вендора в России. По словам главы «Ланита» Филиппа Генса, цель покупки — сохранить непрерывность бизнес-процессов заказчиков.

7. На второй план уходят основатели — легенды бизнеса. Или нет?

Год, в который закрылось множество работавших в России зарубежных компаний, настолько богат на кадровые события, что перечислить их все невозможно. Выделим самые знаковые, связанные с уходом на второй план из отцов-основателей известных российских компаний.

Анатолий Карачинский вышел из совета директоров IBS и передал принадлежавшие ему 75% акций трем топ-менеджерам группы. Скорее всего это связано с включением известнейшего ИТ-бизнесмена в санкционные списки США в апреле 2022 г. Анатолий Карачинский попал под санкции так как он входит в наблюдательный совет банка «Открытие», который также включен в санкционные списки США.

Анатолий Карачинский ушел из бизнеса. Или нет?

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож попал под санкции и покинул пост гендиректора Yandex, головной компании. Причина гонений на него — в число акционеров Yandex входят «санкционные» Сбербанк и ВТБ. При этом к Yandex американские «санкционеры» претензий не имеют.

А в конце года CNews стало известно о предстоящих изменениях в руководстве компании «Крок». Борис Бобровников, бессменный глава компании, оставляет пост генерального директора и продает принадлежащий ему, как бенефициарному владельцу, контрольный пакет акций компании «Крок» группе топ-менеджеров компании. Новым генеральным директором «Крок» становится Елена Волковская, которая в настоящий момент является директором по маркетингу и будет совмещать деятельность на двух должностях.