1С-премиум

1С-премиум

УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика? 1
29.12.2022 Выбор CNews: 7 главных изменений в российском ИТ-бизнесе в 2022 г. Голосование 1
31.10.2022 «1С» совместно со специалистами по SAP запускает бизнес ради самых важных клиентов 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

1С-премиум и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5367 2
8651 2
EY - Ernst & Young Global 375 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2218 1
Ростелеком 10071 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 651 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5104 1
Yandex - Яндекс 7986 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3270 1
ИКС 353 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1051 1
Softline - Софтлайн 3075 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1669 1
Oracle Corporation 6791 1
Lexmark Int 294 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 1
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 573 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 286 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 232 1
Крок - Croc 1789 1
Schneider Electric 583 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 177 1
Merlion - Мерлион 861 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 483 1
KPMG 262 1
Ланит - Норбит - Norbit 387 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
McKinsey & Company Int 256 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 685 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 667 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
Ланит - Норбит - ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 16 1
Т1 Сервионика - Servionica 264 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 320 1
Edelweiss - Эдельвейс 60 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 52 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 256 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7820 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2925 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 126 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 43 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12333 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9833 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1193 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11958 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2585 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16502 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29967 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10949 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26421 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32669 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7260 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10997 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1581 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12049 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8188 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3367 1
Моноблок - Monoblock PC 1010 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2139 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 312 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14160 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3062 1
Kaspersky OS 131 1
Новые облачные технологии - МойОфис 834 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 377 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 172 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 82 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 137 1
SAP SuccessFactors Employee Central - SAP SuccessFactors People Central Hub 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1896 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 145 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Нуралиев Борис 292 2
Шадаев Максут 1088 2
Иванов Роман 22 2
Волож Аркадий 255 1
Карачинский Анатолий 94 1
Генс Филипп 42 1
Бобровников Борис 104 1
Федоров Александр 24 1
Шеклеин Александр 1 1
Волковская Елена 4 1
Сидоренко Кирилл 3 1
Сазанский Валерий 1 1
Холопов Вадим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 3
Германия - Федеративная Республика 12832 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52862 1
Европа 24471 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 1
Беларусь - Белоруссия 5915 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18114 1
Франция - Французская Республика 7930 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14331 1
Украина 7710 1
Нидерланды 3580 1
Кипр - Республика 572 1
Россия - СФО - Иркутская область 1184 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 541 1
Белиз 72 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6471 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4828 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5670 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11237 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8090 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30815 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3485 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5128 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3124 1
Металлы - Серебро - Silver 783 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8075 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 732 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 202 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3385 1
IDC - International Data Corporation 4927 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 95 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2532 1
