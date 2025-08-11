1С-премиум

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12333 1
|Нуралиев Борис 292 2
|Шадаев Максут 1088 2
|Иванов Роман 22 2
|Волож Аркадий 255 1
|Карачинский Анатолий 94 1
|Генс Филипп 42 1
|Бобровников Борис 104 1
|Федоров Александр 24 1
|Шеклеин Александр 1 1
|Волковская Елена 4 1
|Сидоренко Кирилл 3 1
|Сазанский Валерий 1 1
|Холопов Вадим 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3385 1
|IDC - International Data Corporation 4927 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
