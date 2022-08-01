Softline усиливает свой портфель решений за счет приобретения доли в компании «Ваш платежный проводник»

Softline – поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, в рамках своей трехмерной стратегии роста сегодня объявляет о подписании соглашения о приобретении контрольного пакета акций компании ООО «Ваш платежный проводник», которая специализируется на разработке программного обеспечения и решений в области безналичных платежей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Группа «Ваш платежный проводник» основана в 2011 г. экспертами из сферы финансовых технологий и телекоммуникаций. Компания занимается разработкой программного обеспечения в области платежных технологий, процессинговых систем, платежного программного обеспечения для POS-терминалов, систем управления оборудованием и обеспечения для криптографической защиты данных.

Компания предлагает продукты для банковского сектора – начиная с систем автоматизации управления эквайринговыми процессами и мультивендорного платежного ПО, заканчивая комплексными клиентскими решениями, интеграций с кассовыми системами и внешним ПО.

Для партнеров – системы самостоятельного подключения клиентов на эквайринг в банки, управление отчетностью и аналитика, service desk для инженеров. Также предусмотрена программа агентского вознаграждения.

Для клиентов разработаны клиентские решения – специализированные приложения для разных типов предприятий, учитывающие особенности бизнеса (например, приложение для сегмента HoReCa, автоматизирующее работу с заказами и прием чаевых).

В результате объединения с Softline команда ВПП получит доступ к десяткам новых возможностей в области продаж, маркетинга, данных и аналитики, а также расширит свое присутствие на рынке России и в новых регионах.

Для Softline сделка позволит диверсифицировать направления деятельности, расширить линейку продуктов и решений, а также создавать новые продукты в части эквайринга и платежной индустрии в целом на базе разработок ВПП.

Александр Шпет, коммерческий директор ВПП: «Мы рады, что нашли партнера, который разделяет наши стремления к инновациям. Вместе мы сможем достичь гораздо большего: не только развивать безналичные платежи в рамках существующих решений на рынке, но и внедрять новые технологии, изменять традиционные модели оплаты, делать процессы максимально технологичными как для банков-поставщиков услуг эквайринга и других банковских услуг, так и для других участников рынка: партнеров и торгово-сервисных предприятий-потребителей кассовых и платежных продуктов».

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Сергей Черноволенко, глобальный генеральный директор Softline, отмечает: «Мы ожидаем от сделки огромных результатов, так как ВПП обладает серьезными компетенциями в сфере безналичных платежей и разработки ПО. Softline всегда смотрит широко, и слияние даст нам возможность предлагать банкам и поставщикам оборудования комплексные сервисы, которые не только увеличат продажи, но и максимально оптимизируют те процессы, которые раньше были ручными. Теперь у нас есть, что предложить бизнесам практически из любой сферы, и это – действительно современные и качественные сервисы».

«В нашем портфеле уже есть платформа Softline Ecommerce, работающая по схеме Merchant of Record, позволяющая принимать платежи, обрабатывать заказы, предоставлять документы и т.д., поэтому сервисы и разработки ВПП – логичное дополнение для нас. Благодаря сделке мы сможем реализовывать более сложные комплексные проекты, предоставляя клиентам и торговое оборудование, и специализированный софт, а “Ваш платежный проводник” получит возможность развивать лучшие в своём классе продукты» – отметила Юлия Курышева, вице-президент по электронной коммерции Softline.

В группе ВПП на сегодняшний день работает 49 человек, основная часть которых – разработчики.

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Softline — глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг $2,2 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.