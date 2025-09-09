Разделы

Духанин Алексей


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Ученые Пермского Политеха создали умную дефектоскопию лопаток турбин 1
18.07.2023 Студенты Пермского Политеха разработали робота для качественного обучения основам роботостроения 1
24.09.2021 Робот разработчиков из Пермского Политеха поможет «прокачать» навыки будущим машиностроителям 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Духанин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Кванториум Фотоника - Детский технопарк 2 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6053 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5739 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 1
Манипулятор - Manipulator 351 1
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 72 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 75 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 178 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21914 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25477 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16392 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1929 1
Назаров Никита 11 1
Курушин Даниил 3 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1599 2
Россия - РФ - Российская федерация 152858 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44936 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19804 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31038 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 146 2
День молодёжи - 27 июня 967 1
