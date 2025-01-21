Правительство Москвы ДИиПП Москва Банк технологий
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Собянин Сергей 382 2
|Овчинский Владислав 228 2
|Черникова Елена 13 1
|Сошников Алексей 1 1
|Степанова Дарья 4 1
|Ликсутов Максим 114 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 4
|Россия - РФ - Российская федерация 144235 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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