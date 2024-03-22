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Столичный производитель разработал многофункциональный терминал оперативно-диспетчерской связи

Московская компания «ЛОТЕС ТМ» расширила линейку программно-технического комплекса автоматизации, оповещения и связи новым многофункциональным встраиваемым терминалом. Он предназначен для организации оперативно-диспетчерской связи, конференцсвязи, а также передачи сообщений в организациях. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Дарья Степанова.

«В Москве активно развивается отрасль производства коммуникационного оборудования. Этому способствуют созданные в городе комфортные условия для бизнеса, а также широкий пул инструментов поддержки. Так, столичное предприятие разработало линейку встраиваемых многофункциональных терминалов для организации оперативно-диспетчерской связи, передачи сообщений и конференцсвязи. Уже с этого года устройство будут выпускать серийно», – сказала Дарья Степанова.

Разработка устанавливается на рабочих местах с ограниченным пространством и может быть встроена в развернутое там оборудование. Устройство можно подключать к ведомственным и корпоративным информационным системам, а также системам охраны и пожарной безопасности.

Производитель также воспользовался «Банком технологий» – бесплатным сервисом подбора разработок для развития и поиска компаний по созданию программного обеспечения, аппаратных решений и вспомогательного оборудования.

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Бесплатный сервис «Банк технологий» запустили в столице в сентябре 2020 г. Он помогает предприятиям сэкономить время и в короткие сроки подобрать необходимые инструменты и ИТ-решения для цифровизации и автоматизации производства, расширения новых линий. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество высокотехнологичных отечественных разработок в столичном «Банке технологий» превысило 460. Около 200 новых инструментов были размещены в 2023 г.

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