Число зарегистрированных пользователей на инвестпортале Москвы достигло 98 тысяч

С момента создания инвестпортала Москвы в 2014 г. на нем зарегистрировалось 98 тыс. пользователей. После регистрации на портале пользователи получают доступ к примерно 30 электронным сервисам, которые облегчают ведение бизнеса в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На Инвестиционном портале Москвы зарегистрировалось уже 98 тыс. представителей бизнес-сообщества. Только с начала 2023 г. на ресурсе создано более 11 тыс. учетных записей. Активный рост пользователей инструментов сайта подтверждает его высокую востребованность у инвесторов. Общее число посещений сайта за девять лет превысило 20 млн, число уникальных посетителей – более 10 млн», – сказал Владимир Ефимов.

Функционал, доступный зарегистрированным пользователям Инвестпортала, помогает в ведении бизнеса в столице: упрощает взаимодействие с органами власти, позволяет в режиме онлайн подобрать оптимальные меры поддержки, узнавать актуальную информацию о реализуемых инвестпроектах и др.

«В личном кабинете инвесторы могут подать заявки на присвоение статусов промышленного комплекса, технопарка, инвестиционного приоритетного проекта: они позволяют компаниям снизить налоговую нагрузку на 17–25% при реализации своих проектов. За время работы ресурса данными цифровыми инструментами воспользовались около 7,6 тыс, раз, в прошлом году – около 500, в этом – уже 586 раз. Кроме того, возможности Инвестпортала постоянно расширяются. Например, в этом году мы добавили на ресурс два раздела: реестр инвестиционных инициатив и «Банк технологий». Таким образом мы совместили на одной площадке все доступные преференции», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Функционал личного кабинета позволяет записаться на осмотр выставленных на торги городских объектов, изучить лотовую документацию по объектам и обратиться за консультацией по вопросам участия в торгах. В личном кабинете хранятся все документы по сделкам: акты, договоры, дополнительные соглашения.

В 2022 г. интерфейс личного кабинета был обновлен. Теперь главная страница – дашборд, который можно настраивать самостоятельно, добавляя необходимые элементы: заявки на участие в городских торгах, обращения в Правительство Москвы, проекты и др. Также на главной странице расположилось меню, которое значительно упрощает навигацию по основным разделам личного кабинета.

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В Департаменте информационных технологий города Москвы добавили, что пользователям Инвестпортала доступен ряд аналитических инструментов, которые помогут подобрать наиболее подходящую площадку для старта или развития проекта. Например, на Инвестиционной карте можно найти недвижимость с хорошей проходимостью или нужной целевой аудиторией. Помимо этого, инвесторы могут ознакомиться с подробной информацией об интересующем объекте, в том числе уточнить сведения об инфраструктуре и его техническом оснащении, а затем записаться на личный осмотр объекта.

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Для упрощения взаимодействия города и бизнеса в столице с февраля 2014 г. работает Инвестиционный портал. Только в 2022 г. на ресурсе зафиксировано 3,7 млн визитов – это почти на 700 тыс. больше, чем годом ранее. На сайте предприниматели могут найти подробности о мерах поддержки промышленности, торгах и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах и другую информацию, связанную с инвестиционной деятельностью. Пользователям доступно около 30 онлайн-сервисов, с помощью которых можно подобрать оптимальные меры поддержки, подать заявки на налоговые льготы, субсидии и займы, отправить на рассмотрение инвестиционные проекты и др.