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Затонский Андрей


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 Ученые Пермского Политеха разработали модель прогнозирования курса биткойна с учетом индекса страха и жадности 1
23.04.2024 Ткани без брака: в ПНИПУ разработали автоматическую систему распознавания дефектов на текстильных фабриках 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Затонский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1345 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32494 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3039 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1723 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12521 1
Контрастность 2900 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5648 1
Россия - РФ - Российская федерация 151187 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1569 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5079 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30683 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1299 1
Зоология - наука о животных 2722 1
Видеокамера - Видеосъёмка 702 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 236 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 139 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373710, в очереди разбора - 748599.
Создано именных указателей - 179026.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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