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Затонский Андрей
УПОМИНАНИЯ
|23.07.2025
|Ученые Пермского Политеха разработали модель прогнозирования курса биткойна с учетом индекса страха и жадности 1
|23.04.2024
|Ткани без брака: в ПНИПУ разработали автоматическую систему распознавания дефектов на текстильных фабриках 1
Затонский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 151187 2
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1569 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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