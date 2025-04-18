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Ученые Пермского Политеха разработали приложение для занятий спортом на основе машинного зрения

Студенты Пермского Политеха разработали прототип мобильного приложения, которое будет мотивировать пользователей на тренировку благодаря продуманной встроенной системе машинного зрения. Она отслеживает выполнение упражнений и предлагает бонусную программу, включающую скидки и другие предложения от партнеров за определенный уровень зафиксированной физической активности. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

Проект осуществлен в рамках гранта №2694ГССС15-L/93081 по программе «Студенческий стартап IV очереди». На разработку выдано свидетельство № 2024683082.

Одной из основных проблем современности в эпоху цифровизации остается сидячий образ жизни. Согласно ВЦИОМ, систематически тренируются лишь около 38% населения России. Помимо нехватки времени, средств и психоэмоциональных ресурсов, довольно распространенная причина низкой вовлеченности в физическую активность – отсутствие мотивации.

Группа разработчиков Пермского Политеха предложила решение этой проблемы — мобильное приложение, объединяющее программу лояльности от партнеров и компьютерное зрение для отслеживания упражнений (технология, которая позволяет программе «видеть» и анализировать изображения с камеры). Пользователи выполняют задания (например, приседания или отжимания), которые фиксируются алгоритмами на основе камеры смартфона, и получают за это скидки от партнеров — магазинов, сервисов и кафе.

«Идея проекта возникла еще в школе, когда я занимался на уличных спортивных площадках. Я часто замечал, что молодежи там становится все меньше и меньше. Ребята в окружении хвастались, сколько часов они набирали в компьютерных играх, и мне пришла в голову мысль, что поднимать спортивную мотивацию людей можно через получение скидок на разные товары и услуги. Если у каждого человека будет аккаунт в приложении, которое подсчитывает статистику за тренировки и дарит приятные бонусы, те же подростки вместо того, чтобы соревноваться по часам в видеоиграх, будут соревноваться по часам тренировок, и мир вокруг постепенно начнет оздоравливаться», – сказал Ростислав Тюленев, руководитель и генеральный директор проекта, студент кафедры «Разработка газовых и нефтяных месторождений» ПНИПУ.

На текущий момент в фитнес-индустрии уже применяются технологии машинного зрения, однако существующие спорт-приложения часто не учитывают локальные особенности рынка и не предлагают реальных осязаемых вознаграждений за спортивные достижения.

«Уникальность нашего проекта заключается именно в бизнес-модели, предлагающей бонусы и скидки от партнеров 10, 15 и 20% за выполнение определенных задач. Компьютерное зрение «простраивает» скелет человека по ключевым точкам: локти, колени, кисти, стопы. Правильность выполнения будет контролироваться по сгибанию локтей при отжиманиях и колен при приседаниях. Количество подходов, 30 отжиманий и 50 приседаний, определены нормативом для пользователей 30 лет, поскольку это средний возраст людей, занимающихся спортом. На данном этапе мы разработали MVP приложения (движок с минимальным набором главных функций) и программный модуль для партнеров, обеспечивающий функционал постановки заданий и предоставления скидок», – сказал Павел Воронов, технический специалист, студент кафедры «Разработка газовых и нефтяных месторождений» ПНИПУ.

Проект зарегистрирован в качестве интеллектуальной собственности программы для ЭВМ SportAchieve Partner. В будущем для обеспечения безопасности выполнения упражнений планируется добавление входной анкеты для определения уровня подготовки пользователя, видеоинструкций, расширение функционала приложения до полноценных тренировок с собственным весом без использования дополнительного инвентаря.

«К проекту привлечено 16 партнеров из различных сфер, среди которых магазины спортивной одежды, полезного питания, атрибутов для фитнеса, скалолазания, а также студия массажа. Планируем выйти на рынок в этом году, расширить блок партнеров до 50 и более, набрать минимум 100 000 пользователей и подключить голосовой помощник», – сказала Луиза Коногорова, директор бизнес-инкубатора ПНИПУ «Динамика роста».

Разработка студентов Пермского Политеха совместно с бизнес-инкубатором ПНИПУ может стать новым драйвером цифрового фитнеса в России. Сейчас разработчики исправляют мелкие ошибки в программе, улучшают алгоритм компьютерного зрения и дорабатывают, чтобы выпустить продукт. Он будет доступен во всех популярных магазинах приложений.

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