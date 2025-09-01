Разделы

Шитоев Иван


УПОМИНАНИЯ


01.09.2025 Пермские ученые предложили революционный метод диагностики сколиоза с помощью искусственного интеллекта 1
30.01.2024 Разработка ученых ПНИПУ даст возможность искусственному интеллекту диагностировать сколиоз 1
29.06.2023 Программу для диагностики сколиоза создали ученые Пермского Политеха 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шитоев Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1440 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4731 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16268 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11046 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5780 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25200 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 577 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1752 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25426 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4809 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3674 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25106 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2607 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1276 2
Столбов Валерий 2 1
Никитин Владислав 1 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1594 2
Земля - планета Солнечной системы 10536 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30978 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1429 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1944 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 979 1
Здравоохранение - Реабилитация 406 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 243 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50152 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10343 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9351 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 144 3
