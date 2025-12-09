Разделы

Никитин Владислав


СОБЫТИЯ


09.12.2025 Ученые ПГМУ и ПНИПУ создали «цифрового помощника» трихолога на основе исследований возрастных изменений волос 1
30.01.2024 Разработка ученых ПНИПУ даст возможность искусственному интеллекту диагностировать сколиоз 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Никитин Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11191 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 618 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18124 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26080 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4844 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4088 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25696 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2691 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Шитоев Иван 3 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 1
Земля - планета Солнечной системы 10657 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1513 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31891 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51277 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10529 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9671 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 153 1
