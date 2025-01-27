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Столбов Валерий



27.01.2025 Ученые Пермского Политеха предложили нейросетевую технологию для оценки качества тренировок юных футболистов 1
29.06.2023 Программу для диагностики сколиоза создали ученые Пермского Политеха 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Столбов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4608 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5319 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10768 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1100 1
Шитоев Иван 2 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1446 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1309 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 912 1
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Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 173 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 96 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336777, в очереди разбора - 772356.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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