Столбов Валерий
|27.01.2025
|Ученые Пермского Политеха предложили нейросетевую технологию для оценки качества тренировок юных футболистов 1
|29.06.2023
|Программу для диагностики сколиоза создали ученые Пермского Политеха 1
Столбов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Шитоев Иван 2 1
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