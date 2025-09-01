Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Пермские ученые предложили революционный метод диагностики сколиоза с помощью искусственного интеллекта

Ученые Пермского Политеха разработали инновационный метод компьютерной фотограмметрии, позволяющий анализировать состояние позвоночника с помощью обычных камер смартфонов. Технология использует искусственный интеллект для обработки изображений и демонстрирует точность диагностики на уровне 88%. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

Сколиоз представляет собой опасное трехмерное искривление позвоночника, которое наиболее часто развивается в подростковом возрасте. Согласно медицинской статистике, распространенность сколиоза среди детей достигает 39% случаев. Заболевание характеризуется не только боковой деформацией, но и скручиванием позвоночного столба, что приводит к формированию реберного горба (ротация) и деформации грудной клетки. Это нарушает функцию легких и сердца, вызывая одышку и снижение выносливости. Постоянная нагрузка на мышцы провоцирует хронический болевой синдром, ускоряет износ позвоночника, способствуя развитию остеохондроза и грыж. В тяжелых случаях возможны неврологические осложнения, инвалидизация и серьезные психологические проблемы, включая депрессию и социальную дезадаптацию.

Существующие методы диагностики сколиоза обладают серьезными ограничениями, особенно для детей и беременных женщин. Рентген снимается в двух проекциях и не позволяет оценить трехмерную деформацию и скручивание позвоночника, к тому же он несет риск лучевой нагрузки. Тест Адамса (наклон вперед) дает лишь субъективную качественную оценку без точных количественных показателей. МРТ, хотя и не несет лучевой нагрузки и преимущественно используется для выявления причин деформаций и предоперационного планирования, но из-за высокой стоимости недоступен для массового обследования. Наиболее серьезные ограничения связаны с компьютерной томографией, которая из-за высокой дозы облучения категорически противопоказана для регулярного мониторинга уязвленных групп населения, что создает существенные проблемы в системе динамического наблюдения за пациентами этих категорий.

Безопасной альтернативой является трехмерная оптическая топография, создающая 3D-модель спины без излучения. Однако система требует дорогого оборудования и специальных помещений, что ограничивает ее доступность. В том числе, сам процесс сканирования и анализа занимает много времени, а точность зависит от правильности позиции пациента и технических параметров. Данные особенности создают предпосылки для разработки более доступных и практичных диагностических технологий.

Ранее ученые Пермского Политеха разработали и с нуля обучили специальную нейросеть, предназначенную для автоматического распознавания ключевых анатомических точек на спине по обычной фотографии. На основе данного алгоритма было создано готовое к использованию приложение для смартфонов и компьютеров, которое предлагает два режима работы: экспресс-анализ по статичному изображению и фотограмметрию — расширенный анализ с построением 3D-модели на основе видеозаписи, которая рассчитывает все необходимые параметры (углы искривления, ротации, асимметрии) без лучевой нагрузки.

Для успешного внедрения нейросети в клиническую практику учеными был проведен сравнительный анализ, в ходе которого сопоставили данные, полученные с помощью искусственного интеллекта, с результатами диагностики методом трехмерной оптической топографии. В рамках данной работы она применялась как эталонный метод, обеспечивающий точные измерения деформаций позвоночника и туловища. Такой подход позволил получить объективные данные по асимметрии тела, пространственной ориентации туловища, углам искривления позвоночника и показателям баланса. Полученные результаты использовались в качестве «золотого стандарта» для проверки достоверности нового диагностического метода.

«В исследовании приняли участие 166 детей, каждому из которых провели диагностику двумя методами: инновационной системой на основе искусственного интеллекта и классической компьютерной оптической топографией. В рамках первого подхода было выполнено 120 фотографий спины с разных ракурсов, на основе которых нейросеть построила детализированную 3D-модель, автоматически определила 16 ключевых анатомических точек (в области шеи, лопаток, талии и других зон) и рассчитала 123 клинических параметра позвоночника, включая все необходимые углы искривления и ротации», — сказал Иван Шитоев, ассистент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика ПНИПУ.

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

Для сравнения результатов двух методов использовали специальный математический подход — корреляционный анализ. Он проверял, насколько изменения в показаниях одного метода соответствуют изменениям другого. Оказалось, что в данном исследовании эта согласованность была очень высокой — все значения находились в практически одном диапазоне.

«Анализ данных выявил 54 значимые взаимосвязи между показателями двух методов диагностики. Были обнаружены сильные связи в четырех ключевых категориях: параметры асимметрии тела (перекос плеч, лопаток, таза), деформации позвоночника (боковые отклонения, кифоз), ротационные показатели (скручивание отдельных сегментов позвоночника) и параметры баланса тела. Например, угол перекоса лопаток по нейросети тесно связан с асимметрией плечевого пояса по компьютерной оптической томографии», — отметил Иван Шитоев.

Результаты эксперимента показывают высокую степень согласованности с данными рентгенографии, превышающую 75%. При этом по сравнению с компьютерной оптической томографией уровень соответствия достигает 95%. Полученные показатели объективно подтверждают диагностическую точность нейросети по всем важным параметрам. Алгоритм верно идентифицирует как явные нарушения осанки, так и сложные пространственные деформации, обеспечивая уровень анализа, сопоставимый со специализированным медицинским оборудованием.

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?
безопасность

Благодаря этому исследованию мобильное приложение является эффективным инструментом для массового профилактического обследования и профессиональной клинической оценки, создавая доступную альтернативу дорогостоящим диагностическим системам. Технология открывает возможности для раннего выявления патологий в любых условиях — от медучреждений до домашнего использования — что принципиально меняет подходы к профилактике и своевременному вмешательству при заболеваниях опорно-двигательной системы.

В настоящее время ведется работа над обновлением интерфейса программы ScolView. Ее релиз запланирован на сентябрь 2025 г.: приложение будет доступно для бесплатного скачивания в основных магазинах (AppStore, GooglePlay, RuStore и др.) с возможностью приобретения платных премиум-функций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса

В Москве и Подмосковье начался эксперимент по учету мигрантов через мобильное приложение

Илья Дубов: Как глобальные тренды трансформируют локальные подходы к безопасности — опыт России и Ближнего Востока

В Китае создан первый в мире «всечастотный» 6G-чип

«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ

В России создано «православное» ПО на Linux для управления морским транспортом

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: