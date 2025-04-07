Разделы

ПО Софт
|

Программа ученых Пермского Политеха поможет рассчитать справедливые цены на платных трассах

Платные автомобильные дороги – это неотъемлемая часть современной транспортной инфраструктуры. В 2024 г. в России ими воспользовались более 379 млн транспортных средств, и с каждым годом это число растет, а вместе с ним – и вопросы о том, как формировать тарифы за проезд. Водителям не хочется переплачивать, а владельцам дорог – дешевить, поэтому необходимо найти баланс. Ученые Пермского Политеха разработали методику расчета стоимости проезда по платным дорогам, которая учитывает платежеспособность населения, длину пути, затраты на использование автомобиля и другое. На ее основе создали программу, которая позволяет быстро и просто рассчитать цену по предложенному способу. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

На изобретение выдано свидетельство № 2025616857. Разработка выполнено в рамках реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

Стоимость проезда может значительно различаться в зависимости от региона и метода расчета. Большинство платных дорог в России находятся во владении государства, и именно оно устанавливает правила расчета цены. Однако, некоторыми дорогами владеют частные компании, которые могут сами определять конкретную стоимость и вводить льготы.

Стоимость проезда у частных компаний не должна превышать установленных значений в постановлении Правительства России № 257 от 18 февраля 2023 г. В данном документе указаны только максимально возможные цены, а не точная стоимость. Чтобы установить справедливую плату, которая была бы выгодна и водителям, и государству (или владельцу частной дороги), нужно учитывать различные факторы: экономия времени и топлива, платежеспособность населения, затраты на использование автомобиля.

Ученые Пермского Политеха разработали компьютерную программу Traffis of Toll Road, которая автоматизирует разработанные методы по определению стоимости проезда.

«Пользователю необходимо выбрать трассу, по которой будет осуществляться движение, и категорию транспортного средства – легковой автомобиль, средний автомобиль (с прицепом), грузовик или автобус. Затем нужно указать расстояние в километрах. После ввода исходных данных программа автоматически выполнит расчет и отобразит стоимость проезда в рублях», – сказал Владислав Брызгалов, старший преподаватель кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ.

Traffis of Toll Road использует методику расчета тарифов, которую ранее разработали сами политехники исходя из категории транспортного средства.

«Например, для легковых автомобилей стоимость зависит от среднего дохода населения, доли расходов на транспорт и длины платных дорог, а для грузовиков и автобусов расчет включает стоимость эксплуатации, среднюю скорость, коэффициенты пробега», – сказал Альберт Бургонутдинов, доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ, доктор технических наук.

По такому методу расчета для легкового автомобиля, стоимость проезда составит 4 руб. за километр (по трассе М-4 «Дон», которая связывает Москву и Юг России), а для грузовых автомобилей категории III – 8 руб. Для сравнения: максимальная стоимость, установленная государством для этих же категорий – 5 и 9 руб. соответственно.

«Полученные значения тарифов не превышают максимально допустимых, представленных в постановлении правительства России от 18 февраля 2023 г. № 257, а значит, удовлетворяют предъявляемым требованиям. Благодаря рассмотренным методам возможно обеспечить гибкое тарифное регулирование, например, в периоды повышенного спроса на загруженных участках», – сказала Марина Карпушко, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Методы расчета, предложенные учеными Пермского Политеха, не только соответствуют государственным нормативам, но и обеспечивают баланс между интересами пользователей и владельцев трасс, а новая программа Traffis of Toll Road поможет рассчитать стоимость проезда по платной дороге. Разработчики отмечают, что открыты к сотрудничеству.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский бизнес с нетерпением ждет возвращения ИТ-компаний. Закупки российских решений поставлены на паузу

Microsoft: В 2030 году искусственный интеллект вместо программистов будет писать 95% кода

Microsoft сломя голову бежит из России. Без причины и без шума закрыты более 10 филиалов по всей стране

Microsoft собственными руками убивает свое легендарное детище. ИТ-специалисты сисадмины считают его настоящим мусором

Российский бизнес мечтает перейти на пиратское ПО. Единственное препятствие – закон

Криворукие программисты превратили смартфоны россиян в решето. Приложения для транспорта невероятно дырявые – они содержат тысячи уязвимостей

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153