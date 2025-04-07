Программа ученых Пермского Политеха поможет рассчитать справедливые цены на платных трассах

Платные автомобильные дороги – это неотъемлемая часть современной транспортной инфраструктуры. В 2024 г. в России ими воспользовались более 379 млн транспортных средств, и с каждым годом это число растет, а вместе с ним – и вопросы о том, как формировать тарифы за проезд. Водителям не хочется переплачивать, а владельцам дорог – дешевить, поэтому необходимо найти баланс. Ученые Пермского Политеха разработали методику расчета стоимости проезда по платным дорогам, которая учитывает платежеспособность населения, длину пути, затраты на использование автомобиля и другое. На ее основе создали программу, которая позволяет быстро и просто рассчитать цену по предложенному способу. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

На изобретение выдано свидетельство № 2025616857. Разработка выполнено в рамках реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

Стоимость проезда может значительно различаться в зависимости от региона и метода расчета. Большинство платных дорог в России находятся во владении государства, и именно оно устанавливает правила расчета цены. Однако, некоторыми дорогами владеют частные компании, которые могут сами определять конкретную стоимость и вводить льготы.

Стоимость проезда у частных компаний не должна превышать установленных значений в постановлении Правительства России № 257 от 18 февраля 2023 г. В данном документе указаны только максимально возможные цены, а не точная стоимость. Чтобы установить справедливую плату, которая была бы выгодна и водителям, и государству (или владельцу частной дороги), нужно учитывать различные факторы: экономия времени и топлива, платежеспособность населения, затраты на использование автомобиля.

Ученые Пермского Политеха разработали компьютерную программу Traffis of Toll Road, которая автоматизирует разработанные методы по определению стоимости проезда.

«Пользователю необходимо выбрать трассу, по которой будет осуществляться движение, и категорию транспортного средства – легковой автомобиль, средний автомобиль (с прицепом), грузовик или автобус. Затем нужно указать расстояние в километрах. После ввода исходных данных программа автоматически выполнит расчет и отобразит стоимость проезда в рублях», – сказал Владислав Брызгалов, старший преподаватель кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ.

Traffis of Toll Road использует методику расчета тарифов, которую ранее разработали сами политехники исходя из категории транспортного средства.

«Например, для легковых автомобилей стоимость зависит от среднего дохода населения, доли расходов на транспорт и длины платных дорог, а для грузовиков и автобусов расчет включает стоимость эксплуатации, среднюю скорость, коэффициенты пробега», – сказал Альберт Бургонутдинов, доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ, доктор технических наук.

По такому методу расчета для легкового автомобиля, стоимость проезда составит 4 руб. за километр (по трассе М-4 «Дон», которая связывает Москву и Юг России), а для грузовых автомобилей категории III – 8 руб. Для сравнения: максимальная стоимость, установленная государством для этих же категорий – 5 и 9 руб. соответственно.

«Полученные значения тарифов не превышают максимально допустимых, представленных в постановлении правительства России от 18 февраля 2023 г. № 257, а значит, удовлетворяют предъявляемым требованиям. Благодаря рассмотренным методам возможно обеспечить гибкое тарифное регулирование, например, в периоды повышенного спроса на загруженных участках», – сказала Марина Карпушко, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Методы расчета, предложенные учеными Пермского Политеха, не только соответствуют государственным нормативам, но и обеспечивают баланс между интересами пользователей и владельцев трасс, а новая программа Traffis of Toll Road поможет рассчитать стоимость проезда по платной дороге. Разработчики отмечают, что открыты к сотрудничеству.