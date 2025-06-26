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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сторожев Сергей


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Разработка ученых Пермского Политеха ускорит и автоматизирует проведение испытаний авиадвигателей 1
14.06.2024 БПЛА ученых Пермского Политеха на 20% повысят урожайность посевов 1
09.10.2007 «100Работ»: новый сервис ищет по всем вакансиям Рунета 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сторожев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1679 1
Агава КБ 31 1
Superjob - Суперджоб 626 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 534 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32203 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами - Автоматика и телемеханика - диспетчеризация автоматизированных систем управления технологическими процессами 28 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3334 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16486 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3080 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15389 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1323 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 121 1
Мухаметсафин Руслан 1 1
Гарипова Мария 1 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1554 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2833 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 231 1
Ботаника - Растения - Plantae 1082 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1757 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30451 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2526 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14264 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 137 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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