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Пономарева Инна


19.03.2025 Подход ученых Пермского Политеха повышает точность 3D-моделирования нефтяных месторождений 1
08.07.2024 Ученые Пермского Политеха разработали модель на основе искусственного интеллекта для лучшего контроля нефтедобычи 1
15.11.2007 Изучен отклик наноструктур на воздействие электрического поля 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Пономарева Инна и организации, системы, технологии, персоны:

Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14042 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20842 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1483 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2462 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2034 1
ScienceDaily 400 1
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 105 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
Создано именных указателей - 171203.
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