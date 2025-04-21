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РАН УрО ПФИЦ Пермский федеральный исследовательский центр



21.04.2025 Ученые Пермского Политеха и ПФИЦ УрО РАН нашли оптимальное оптическое волокно для сверхчувствительных акустических датчиков 2
29.03.2024 «Швабе» разработал микроскоп для ранней диагностики онкологии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

РАН УрО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
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