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РАН УрО ПФИЦ Пермский федеральный исследовательский центр
|21.04.2025
|Ученые Пермского Политеха и ПФИЦ УрО РАН нашли оптимальное оптическое волокно для сверхчувствительных акустических датчиков 2
|29.03.2024
|«Швабе» разработал микроскоп для ранней диагностики онкологии 1
РАН УрО и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
|Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
|Наймарк Олег 1 1
|Евтушенко Олег 143 1
|Калюгин Вадим 18 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147621 2
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
|Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2497 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1504 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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