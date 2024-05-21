В России началось производство суверенных «убийц» Raspberry Pi и Arduino на российских процессорах

Технопарк новосибирского Академгородка наладил производство мини-компьютеров на российских компонентах. В первую очередь это одноплатные компьютеры, к тому же Arduino-совместимые, в основе которых лежат отечественные процессоры. Это своего рода аналоги знаменитых Raspberry Pi.

Карманное импортозамещение

В новосибирском Академгородке началось производство суверенных одноплатных компьютеров, говорится на официальном портале правительства Новосибирской области. Его наладили резиденты технопарка новосибирского Академгородка, также известного как Академпарк.

Российские одноплатные компьютеры имеют в своей основе отечественный процессор, но на момент выхода материала используемая модель CPU не раскрывалась. Редакция CNews направила запросы в правительство Новосибирской области и в Академпарк и ожидает ответа.

По своим физическим габаритам отечественные одноплатники сопоставимы с размерами банковской карты. Они определены международным стандартом ISO 7810 и составляют 85,6х54 мм в длину и высоту соответственно. Это классические размеры в сфере одноплатных ПК – большинство моделей имеют таковые, хотя некоторые, например, Raspberry Pi Pico, могут быть еще более компактными.

В России в настоящее время существует несколько моделей одноплатных компьютеров, построенных на отечественных процессорах. И если Raspberry Pi, вне зависимости от модификации, всегда выпускается только на ARM-процессорах, то в России есть модели на чипах и с другими архитектурами.

Например, в ассортименте компании INMYS есть одноплатник NMS-SBC-BKLT на базе процессора Baikal T1000 компании «Байкал Электроникс» с архитектурой MIPS. У компании Fastwell есть модель CPC1401, собранная на ARM-процессоре Baikal-M, также известном как BE M1000.

Также существуют и одноплатные компьютеры на процессорах «Эльбрус» разработки МЦСТ. И «Эльбрусы», и «Байкалы» в России не производятся – нет необходимых для этого мощностей. Их годами выпускала TSMC – крупнейшая в мире компания по контрактному производству микросхем. В конце февраля 2022 г. она отказалась сотрудничать с клиентами из России.

Также в Академпарке выпускаются одноплатники размером с жесткий диск.

И создать, и выпустить

По информации правительства Новосибирской области, в Академпарке налажена не только разработка одноплатников. Специалисты также занимаются и производством таких компьютеров.

По мнению чиновников, эти устройства найдут свое применение в разных сферах – они обладают широким потенциалом в автоматизации промышленного производства, создании измерительной техники, также их можно использовать в транспортных и авиасистемах и заодно в охранной технике. Помимо этого, новосибирские одноплатные ПК могут пригодиться для автоматизации систем умного дома, их можно применять в медицинском оборудовании или в сфере животноводства, например, в составе системы слежения за скотом.

О совместимости позаботились

Одноплатные ПК из Новосибирска совместимы с аппаратной платформой Arduino. В правительстве Новосибирской области сообщают, что в них используются российские микроконтроллеры, которые выпускаются в Зеленограде «крупнейшим производителем микроэлектроники в России». Название вендора чиновники не раскрыли, но, вероятнее всего, речь о компании «Микрон».

Однако, по всей видимости, все же не все составляющие компьютеров являются российскими. На это указал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. «Сибирские инноваторы вносят значимый вклад в расцвет отечественной микроэлектроники, который мы сейчас наблюдаем. Главное достижение – это использование отечественных печатных плат и преимущественно отечественных компонентов», – заявил он.

Широкий потенциал для творчества

Аппаратная платформа Arduino чаще всего применяется для создания различных высокотехнологичных прототипов, активно используется в робототехнике. В связи с этим совместимость с ней, коей располагают новосибирские одноплатные ПК, может в значительной степени расширить сферу их применения, а также открыть доступ к их использованию разработчикам едва ли не всех возрастов.

«Платы, которые делают новосибирские инженеры совместимы с Arduino. Это современная экосистема для разработчиков, платформа, предназначенная для разработки умных устройств и автоматизированных систем. Причем, с помощью таких электронных компонентов даже школьник может построить, например, робота с распознаванием голосовых команд или собрать автоматическую кормушку для питомца», – подчеркнул Вадим Васильев.

По оценке Вадима Васильева, в будущем такие одноплатные ПК могут найти свое применение « в каждом учебном заведении», поскольку Arduino-системы подходят для «для быстрого и легкого обучения программированию и схемотехнике в школах и кружках».

«Правительство региона находит данное направление очень перспективным», – добавил министр науки и инновационной политики Новосибирской области.