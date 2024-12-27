Ершов Роман
|27.12.2024
|Плата Aqrudiron-QFN64 включена в реестр Минпромторга России 1
|23.06.2021
|ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр 1
|13.06.2017
|Как прокачать свой бизнес: Бесплатная онлайн-конференция Microsoft 1
Ершов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Альфа-Банк 1769 1
|Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
|Superjob - Суперджоб 503 1
|МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 36 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Касперская Наталья 291 1
|Чистяков Христофор 1 1
|Adizes Ichak - Адизес Ицхак 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.