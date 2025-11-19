Разделы

S8 Capital Aquarius AQRudiron Аквариус Рудирон


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


19.11.2025 «Аквариус» оснастит школы Тверской области отечественными робототехническими комплексами «Рудирон» в рамках национальных целей развития 1
27.12.2024 Плата Aqrudiron-QFN64 включена в реестр Минпромторга России 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:

Эремекс - Eremex 16 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 973 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3386 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72568 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2243 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3920 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12970 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6553 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1344 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25954 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22864 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7638 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6826 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12940 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 103 1
Arduino IDE 8 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2017 1
C/C++ - Язык программирования 838 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 524 1
Ершов Роман 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 155908 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 651 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 747 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31656 1
Образование в России 2532 1
