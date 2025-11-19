Разделы

«Аквариус» оснастит школы Тверской области отечественными робототехническими комплексами «Рудирон» в рамках национальных целей развития

Компания «Аквариус», ведущий российский производитель вычислительной техники и ИТ-решений, в рамках реализации федерального проекта по оснащению школ современным оборудованием поставит в образовательные учреждения Тверской области 44 робототехнических комплекса «Рудирон» собственной разработки. Решение было принято на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством временно исполняющего обязанности Губернатора Тверской области Виталия Королева. Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

Проект реализуется в поддержку национальных приоритетов развития, сформулированных Президентом России, включая вхождение страны в топ-25 мировых лидеров по роботизации промышленности к 2030 г.

Экосистема для подготовки инженерных кадров

Программно-аппаратный комплекс «Рудирон» — это российская экосистема для сквозного непрерывного образования, призванная популяризировать инженерные профессии и развивать цифровые навыки. Комплекс обеспечивает комплексное обучение программированию, робототехнике и микроэлектронике для детей от шести лет, школьников, студентов колледжей и вузов.

Ключевые компоненты поставки: отечественный контроллер «Рудирон» — основной управляющий элемент. Плата Aqrudiron внесена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России и производится на тверском заводе «Аквариус»; конструкторские наборы – широкий спектр компонентов, датчиков и механических частей для сборки и прототипирования роботизированных систем; комплексные методические материалы – образовательная основа для преподавателей и учащихся, включающая рекомендации по обучению с применением контроллера.

Ирина Окладникова, Минфин в интервью CNews: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации
цифровизация

Ценность проекта заключается в комплексном подходе, объединяющем передовое отечественное аппаратное обеспечение, программное обеспечение и методическую поддержку. Это позволяет эффективно интегрировать технологии в учебный процесс, обеспечивать равные возможности для качественного образования и раскрытия талантов молодежи и добиваться качественных результатов в подготовке кадров для цифровой экономики.

«Для компании «Аквариус» большая честь участвовать в оснащении школ Тверской области передовыми решениями в области робототехники. Однако наша задача глубже, чем просто поставка оборудования, такого как образовательный комплекс «Рудирон». Мы выстраиваем сквозную систему подготовки инженерных кадров, начиная со школьной скамьи. Создавая доверенный отечественный программно-аппаратный комплекс, «Аквариус» закладывает фундамент для будущих промышленных решений, внося вклад в укрепление технологического суверенитета страны», — сказал руководитель проекта разработки робототехники компании «Аквариус» Юрий Денисов.

