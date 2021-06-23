ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр
Специализирующаяся на информбезопасности компания Натальи Касперской «Инфовотч» сначала получила, а затем в ходе загадочной истории лишилась лицензии на разработку недр и добычи гравия и песка. По внешним признакам, в новый для себя бизнес компания попыталась зайти при содействии предпринимателя, который занимается добычей ископаемых уже много лет.
«Инфовотч» заинтересовался недрами
Как выяснил CNews, принадлежащая Наталье Касперской ИБ-компания «Инфовотч» (одно из юрлиц — ООО «Инфовотч групп») предприняла неудачную попытку выйти на рынок разведки и добычи полезных ископаемых.
В частности, 10 января 2020 г. компания получила от Министерства экологии и природопользования Московской области лицензию МСК №80380ТП сроком на пять лет на использование участка недр площадью 45,8 га, расположенного неподалеку от деревни Скребухово под Серпуховым в Московской области. Официальное целевое назначение использования недр — геологическое изучение в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых: песков строительных и песчано-гравийных пород.
Спустя 5,5 месяцев, 23 июня 2020 г. «Инфовотч» заключил договор с компанией «Бизнес групп» о создании совместного предприятия «Неруд». Сведения о нем были внесены в ЕГРЮЛ 7 июля 2020 г.; гендиректором заявлен Роман Ершов. В то же день организации-учредители подписали соглашение, в соответствии с которым было установлено, что «Неруд» станет заниматься разведкой и добычей полезных ископаемых на основании вышеупомянутой лицензии «Инфовотч».
После этого, 11 сентября 2021 г. общим собранием участников общества «Инфовотч групп» было принято решение о переоформлении лицензии непосредственно на «Неруд». Три недели спустя позиция «Инфовотч» по данному вопросу изменилась — 5 октября на внеочередном собрании участников общества согласие на переоформление лицензии было аннулировано.
Однако к тому времени процесс уже вышел из под контроля компании. «Неруд» на основании первого решения успел обратиться через портал госуслуг Московской области в профильное министерство с заявлением на переоформление, и 15 октября 2020 г. оно было удовлетворено.
Посчитав это переоформление лицензии незаконным, «Инфовотч» 25 января 2021 г. обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к региональному Министерству экологии и природопользования. По итогам разбирательства служители Фемиды 15 июня 2021 г. в удовлетворении требований компании отказали. На следующий день «Инфовотч» подал апелляцию в Десятый арбитражный апелляционный суд. Ближайшее его заседание по делу намечено на 15 июля.
Большая часть приведенных выше фактов содержится в решении суда первой инстанции. В компании «Инфовотч» прокомментировать CNews ситуацию отказались.
Несостоявшийся партнер «Инфовотч» или кому досталась лицензия
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Бизнес групп», с которым попытался сотрудничать «Инфовотч», было зарегистрировано в селе Медное Тверской области 18 апреля 2007 г. На данный момент его единственным учредителем и гендиректором выступает Христофор Чистяков.
Несмотря на то, что основным видом деятельности «Бизнес групп» заявлена аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования, по всем признакам добыча песка и щебня (нерудных ископаемых) — это для Чистякова профильный бизнес, в котором он действует уже много лет.
В базе ЕГРЮЛ содержатся сведения о других его компаниях. В частности, он владеет зарегистрированным 5 марта 2020 г. в Тверской области ООО «Карьер вески», чьим основным видом деятельности заявлена разработка гравийных и песчаных карьеров. Также за ним числится 50% долей в зарегистрированном 10 июня 2016 г. в Твери ООО «Ресурс», чей профиль — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина.
Среди других действующих и уже прекративших свое существование добывающих активов Чистякова отметим еще одно ООО «Неруд», которое было зарегистрировано в Твери 14 июня 2013 г., а ликвидировано 12 января 2017 г. Одним из гендиректоров данного общества успел побывать вышеупомянутый глава нового «Неруда» Роман Ершов, из чего логично сделать вывод, что это человек Чистякова, а не Касперской.
Примечательно, что еще до своего обращения в суд «Инфовотч» вышла из состава участников нового «Неруда». По данным ЕГРЮЛ, 24 декабря 2020 г. 50-процентная доля «Инфовотч» была переписана на само ООО «Неруд». Таким образом, Чистяков по сути стал единственным владельцем данного актива, а значит и переоформленной на него лицензии на разработку недр, полученной ранее «Инфовотч».
CNews удалось связаться с Христофором Чистяковым по телефону, однако на вопросы редакции относительно инцидента с «Инфовотч» он отвечать не стал.