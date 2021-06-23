ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр

Специализирующаяся на информбезопасности компания Натальи Касперской «Инфовотч» сначала получила, а затем в ходе загадочной истории лишилась лицензии на разработку недр и добычи гравия и песка. По внешним признакам, в новый для себя бизнес компания попыталась зайти при содействии предпринимателя, который занимается добычей ископаемых уже много лет.

«Инфовотч» заинтересовался недрами

Как выяснил CNews, принадлежащая Наталье Касперской ИБ-компания «Инфовотч» (одно из юрлиц — ООО «Инфовотч групп») предприняла неудачную попытку выйти на рынок разведки и добычи полезных ископаемых.

В частности, 10 января 2020 г. компания получила от Министерства экологии и природопользования Московской области лицензию МСК №80380ТП сроком на пять лет на использование участка недр площадью 45,8 га, расположенного неподалеку от деревни Скребухово под Серпуховым в Московской области. Официальное целевое назначение использования недр — геологическое изучение в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых: песков строительных и песчано-гравийных пород.

Спустя 5,5 месяцев, 23 июня 2020 г. «Инфовотч» заключил договор с компанией «Бизнес групп» о создании совместного предприятия «Неруд». Сведения о нем были внесены в ЕГРЮЛ 7 июля 2020 г.; гендиректором заявлен Роман Ершов. В то же день организации-учредители подписали соглашение, в соответствии с которым было установлено, что «Неруд» станет заниматься разведкой и добычей полезных ископаемых на основании вышеупомянутой лицензии «Инфовотч».

«Инфовотч» неудачно вышла на рынок добычи полезных ископаемых

После этого, 11 сентября 2021 г. общим собранием участников общества «Инфовотч групп» было принято решение о переоформлении лицензии непосредственно на «Неруд». Три недели спустя позиция «Инфовотч» по данному вопросу изменилась — 5 октября на внеочередном собрании участников общества согласие на переоформление лицензии было аннулировано.

Однако к тому времени процесс уже вышел из под контроля компании. «Неруд» на основании первого решения успел обратиться через портал госуслуг Московской области в профильное министерство с заявлением на переоформление, и 15 октября 2020 г. оно было удовлетворено.

Посчитав это переоформление лицензии незаконным, «Инфовотч» 25 января 2021 г. обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к региональному Министерству экологии и природопользования. По итогам разбирательства служители Фемиды 15 июня 2021 г. в удовлетворении требований компании отказали. На следующий день «Инфовотч» подал апелляцию в Десятый арбитражный апелляционный суд. Ближайшее его заседание по делу намечено на 15 июля.

Большая часть приведенных выше фактов содержится в решении суда первой инстанции. В компании «Инфовотч» прокомментировать CNews ситуацию отказались.

Несостоявшийся партнер «Инфовотч» или кому досталась лицензия

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Бизнес групп», с которым попытался сотрудничать «Инфовотч», было зарегистрировано в селе Медное Тверской области 18 апреля 2007 г. На данный момент его единственным учредителем и гендиректором выступает Христофор Чистяков.

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Несмотря на то, что основным видом деятельности «Бизнес групп» заявлена аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования, по всем признакам добыча песка и щебня (нерудных ископаемых) — это для Чистякова профильный бизнес, в котором он действует уже много лет.

В базе ЕГРЮЛ содержатся сведения о других его компаниях. В частности, он владеет зарегистрированным 5 марта 2020 г. в Тверской области ООО «Карьер вески», чьим основным видом деятельности заявлена разработка гравийных и песчаных карьеров. Также за ним числится 50% долей в зарегистрированном 10 июня 2016 г. в Твери ООО «Ресурс», чей профиль — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина.

Среди других действующих и уже прекративших свое существование добывающих активов Чистякова отметим еще одно ООО «Неруд», которое было зарегистрировано в Твери 14 июня 2013 г., а ликвидировано 12 января 2017 г. Одним из гендиректоров данного общества успел побывать вышеупомянутый глава нового «Неруда» Роман Ершов, из чего логично сделать вывод, что это человек Чистякова, а не Касперской.

Примечательно, что еще до своего обращения в суд «Инфовотч» вышла из состава участников нового «Неруда». По данным ЕГРЮЛ, 24 декабря 2020 г. 50-процентная доля «Инфовотч» была переписана на само ООО «Неруд». Таким образом, Чистяков по сути стал единственным владельцем данного актива, а значит и переоформленной на него лицензии на разработку недр, полученной ранее «Инфовотч».

CNews удалось связаться с Христофором Чистяковым по телефону, однако на вопросы редакции относительно инцидента с «Инфовотч» он отвечать не стал.