WakeUp Академия soft skills
|10.02.2025
|«Микрон» запустил продажи отладочной платы «Старт-MIK32 Амур» со встроенным программатором на Ozon 1
|26.10.2022
|EdTech-проект WakeUp привлек $250 тыс. от бизнес-ангелов 2
WakeUp и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144930 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 1
|Казахстан - Республика 5545 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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