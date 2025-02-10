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WakeUp Академия soft skills



10.02.2025 «Микрон» запустил продажи отладочной платы «Старт-MIK32 Амур» со встроенным программатором на Ozon 1
26.10.2022 EdTech-проект WakeUp привлек $250 тыс. от бизнес-ангелов 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

WakeUp и организации, системы, технологии, персоны:

Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 756 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11991 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7119 1
Чуранов Василий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 1
Казахстан - Республика 5545 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1319 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1231 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339667, в очереди разбора - 769571.
Создано именных указателей - 168246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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