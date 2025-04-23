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Шепелев Станислав
|23.04.2025
|На Ozon начались продажи отладочного модуля «Старт-MIK32» в новом исполнении 1
|28.03.2025
|«Амур» «Микрона» в среде Arduino IDE: «Элрон» реализовал поддержку платы Старт-MIK32 с «Амуром» в BSP 1
Шепелев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 494 2
|Лебедев Иван 10 1
|Россия - ДФО - Амурская область 769 2
|Россия - РФ - Российская федерация 148005 2
|Тихий океан - Охотское море - Амур - река 32 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4404 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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