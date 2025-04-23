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Шепелев Станислав



23.04.2025 На Ozon начались продажи отладочного модуля «Старт-MIK32» в новом исполнении 1
28.03.2025 «Амур» «Микрона» в среде Arduino IDE: «Элрон» реализовал поддержку платы Старт-MIK32 с «Амуром» в BSP 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шепелев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1497 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 110 2
Элрон 2 1
Arduino Software 66 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 95 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1420 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 494 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20397 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1945 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4264 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 494 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2704 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13636 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 325 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2414 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21108 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 26 2
Arduino IDE 7 1
Лебедев Иван 10 1
Россия - ДФО - Амурская область 769 2
Россия - РФ - Российская федерация 148005 2
Тихий океан - Охотское море - Амур - река 32 1
Россия - СФО - Новосибирск 4404 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 938 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29915 1
Энергетика - Energy - Energetically 5204 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19081 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8989 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 156 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356957, в очереди разбора - 758566.
Создано именных указателей - 173828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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