На Ozon начались продажи отладочного модуля «Старт-MIK32» в новом исполнении

На маркетплейсе Ozon в линейке продукции «Микрона», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», добавился отладочный модуль «Старт-MIK32» на базе микроконтроллера «MIK32 Амур» в новом исполнении с припаянными разъемами.

«Новое исполнение позволяет сэкономить время тем, кто заинтересован ускорить начало работы с платой», – сказал Станислав Шепелев, начальник отдела системных разработок компании «Микрон».

Плата «Старт-MIK32 Амур» представляет собой программируемое устройство на первом отечественном 32-разрядном микроконтроллере с ядром на архитектуре RISC-V. MIK32 Амур (К1948ВК015/018) разработан и производится в России в группе компаний «Элемент» и является базовым компонентом электронной техники широкого применения, в том числе в прототипах и промышленных программно-аппаратных комплексах в любых индустриальных сегментах, включая автопром, медицину, транспорт, энергетику, нефтегазовую и обрабатывающую промышленность, для управления различными устройствами и механизмами.

Отладочная плата «Старт-MIK32 Амур» позволяет ознакомиться с функциями микроконтроллера Амур, отработать схемотехнику и программное обеспечение изделий с его применением, а также может быть использована для обучения основам программирования и электроники.

Отладочные платы на базе микроконтроллера «MIK32 Амур» и комплект из трех микроконтроллеров «MIK32 Амур» доступны всем заинтересованным разработчикам и радиолюбителям в розничной продаже на маркетплейсе Ozon.