Микроконтроллер «Амур» — теперь с новым языком программирования BearLogica от «Элрона»

Специально для плат Elbear на базе микроконтроллера «МIK32 Амур» производства «Микрона», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», «Элрон», отечественный разработчик и производитель электронных приборов, резидент Новосибирского Научно-технологического технопарка Академгородка, запустил первый в России графический (блочный) язык программирования BearLogica. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Язык программирования BearLogica поддерживает платы Elbear ACE-NANO и Elbear ACE-UNO 16/32 Мб, которые функционируют при управлении «MIK32 Амур» – первого отечественного 32-разрядного микроконтроллера с ядром на архитектуре RISC-V. BearLogica предназначен для построения образовательных процессов, включая робототехнику и проектную деятельность в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования, для начинающих пользователей.

«При работе с BearLogica формируется код, который можно перенести в среду Arduino IDE, это позволяет облегчить переход от работы в графических средах программирования к текстовой среде Arduino IDE. BearLogica – первый графический язык, поддерживающий MIK32 Амур, мы намерены непрерывно развивать данный проект, который со временем поможет заместить программируемый конструктор «Лего», чтобы обучать настоящих российских инженеров почти с пеленок», – сказал Иван Лебедев, генеральный директор ООО «Элрон».

«Мы уже имеем положительный опыт проведения мастер-классов по программированию «MIK32 Амур» для школьников и студентов. Благодаря инициативе «Элрона», с новым языком программирования откроются дополнительные возможности для более эффективного обучения и вовлечения юных программистов в мир технологий. Вполне возможно, в перспективе на базе «MIK32 Амур» будет работать программируемый детский конструктор», – сказал Станислав Шепелев, начальник отдела системных разработок АО «Микрон».

Микроконтроллер «MIK32 Амур» является базовым компонентом электронной техники, успешно применяется для промышленной автоматизации и критической инфраструктуры. Для расширения функционала при работе с «MIK32 Амур» в составе плат Elbear «Элрон» работает над внесением новых датчиков, вспомогательных блоков и исполнительных механизмов.