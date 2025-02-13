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JetBrains IntelliJ IDEA среда разработки программного обеспечения



13.02.2025 «Хоулмонт» представила новый продукт — платформу для процессной разработки OpenBPM 1
16.12.2024 В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста 2
12.12.2024 Как перейти на российские инструменты для Java-разработчиков 1
04.12.2024 Explyt выпустил плагин для автоматической генерации тестов на базе ИИ и формальных методов 1
01.11.2024 Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть 2
23.10.2024 Очередное ужесточение блокировки лицензий IntelliJ IDEA в РФ 2
10.10.2024 Как ИИ увеличивает производительность программистов, менеджеров и операторов колл-центров 1
05.09.2024 Компания с российскими корнями сломала программистам из России мощный инструмент разработки для Android. Решение найдено 2
03.07.2024 Российским программистам объявлен бойкот. Известный разработчик закрыл доступ к своим пакетам PHP, Ubuntu и Debian 2
01.07.2024 Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++ 2
02.02.2024 Программисты взбунтовались против софта JetBrains: В него встроили ИИ-помощника, который невозможно удалить 1
15.09.2023 В PT Application Inspector появилась поддержка интегрированных сред разработки 1
07.08.2023 Умер «отец» легендарного текстового редактора, который обожают программисты 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 2
15.02.2023 Программистов можно начинать увольнять. Общедоступным стал сервис GitHub, пишущий половину кода проекта за $19 в месяц 1
27.01.2023 IBS разработала утилиту по нагрузочному тестированию для крупного российского банка 1
02.09.2022 Сергей Романков, «Сибур Диджитал»: В «Сибур Диджитал» не считают, что раз мы нефтегазохимическая компания, то ИТ-продукты должны заказывать у подрядчиков 1
21.06.2021 IBS AppLine Innovation выпустила обновление решения «Хамелеон» для автоматизации тестирования SAP 1
04.03.2021 Стандартизованный сервер Java-приложений Libercat включен в реестр российского ПО 1
03.02.2021 «Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту 1
22.10.2020 Сбер приобрел у Haulmont low-code продукт CUBA Studio 1
14.10.2020 Выпущена новая версия анализатора кода Solar appScreener с поддержкой IntelliJ IDEA и Visual Studio 2
15.06.2020 Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS 2
18.05.2017 Google переводит Android на язык программирования из России 1
29.06.2016 Haulmont перевела платформу CUBA в Open Source 1
28.01.2016 Российские разработчики выпустили «конкурента Microsoft Visual Studio» 2
26.03.2014 Oracle выпустила Java 8, созданную при участии российских программистов 1
20.05.2013 Новая среда разработки Android Studio создана на основе российского проекта 3
11.04.2013 JetBrains переехала в новый офис в Санкт-Петербурге 1
22.03.2013 Новая версия AppCode от JetBrains интегрирована со средой разработки Kiwi и внешними браузерами документации 1
11.03.2013 Вышла новая версия WebStorm — интегрированной среды разработки для JavaScript 3
05.12.2012 JetBrains выпустила ежегодное обновление среды для разработки приложений IntelliJ IDEA 3
23.08.2011 Oracle анонсировала платформу Java SE 7 2
29.07.2011 Oracle выпустила Java 7 2
14.12.2010 Вышел новый релиз IntelliJ IDEA 10 Community Edition 3

Публикаций - 35, упоминаний - 55

JetBrains IntelliJ IDEA и организации, системы, технологии, персоны:

JetBrains 66 20
Google LLC 11816 9
Microsoft Corporation 24656 8
GitHub 826 8
Haulmont - Хоулмонт 110 7
Oracle Corporation 6704 6
Apple Inc 12132 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1197 2
Huawei 3945 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
Telegram Group 2014 2
X Corp - Twitter 2848 1
Intel Corporation 12212 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
HP Inc. 5689 1
AMD - Advanced Micro Devices 4242 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
SAP SE 5280 1
Amazon Inc - Amazon.com 3008 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Huawei Mobile Services 72 1
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 9 1
Jelastic 27 1
Открытые технологии 701 1
Питерская группа связистов 435 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 20 1
OpenAI 228 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Ростех - Азимут 67 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
Бизнес-Азимут 8 1
Broadcom - VMware 2365 1
Dell EMC 5035 1
Yandex - Яндекс 7399 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 5
Unsplash 811 3
Visa International 1950 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Резонанс НПП 370 1
Lidings - Лидингс 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 351 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 27 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
SHL 8 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 461 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 981 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1216 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 1
ASF - Apache Software Foundation 207 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
Eclipse Foundation 25 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 12 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 319 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7424 12
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1736 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66485 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 9
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 673 8
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 721 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 8
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29817 7
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5075 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21225 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1858 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 321 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2265 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13959 2
Oracle Java - язык программирования 3089 21
JavaScript - JS - язык программирования 1194 12
Google Android 14041 10
JetBrains Kotlin - язык программирования 90 10
Python - высокоуровневый язык программирования 942 8
Google Android Studio - Среда разработки 23 8
Linux OS 9998 7
Oracle Java Development Kit - JDK 164 7
Apache NetBeans IDE - NetBeans Integrated Development Environment 49 6
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 117 6
JetBrains ReSharper 9 6
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 5
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 214 5
Microsoft Windows 15708 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4491 5
Microsoft Visual Studio 411 4
Apple iOS 7832 4
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 115 4
C# - C Sharp - Язык программирования 329 4
Ruby - Язык программирования 142 4
EPFL - Scala - Язык программирования 143 4
C/C++ - Язык программирования 759 4
Apple macOS 2070 3
Microsoft TypeScript - язык программирования 52 3
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 45 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1106 3
GitHub Copilot 20 3
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 94 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 584 3
Broadcom - VMware - Spring Boot 12 3
OpenJDK - Open Java Development Kit 107 2
Haulmont CUBA Studio 6 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 285 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 2
Google YouTube - Видеохостинг 2756 2
Apple iPad 3865 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 525 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 575 2
Беляев Евгений 4 3
Дмитриев Сергей 33 3
Кипятков Валентин 4 3
Марченко Николай 2 2
Глащенко Андрей 6 2
Чернов Даниил 79 1
Белокрылов Александр 27 1
Лановенко Валерий 46 1
Wang Chenglu - Ванг Ченглу 5 1
Стрельцов Николай 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 448 1
Буленков Константин 1 1
Лабзовский Григорий 2 1
Шкредов Сергей 1 1
Макеев Антон 1 1
Shafirov Max - Шафиров Макс 1 1
Кострюкова Надежда 4 1
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 1
Володкович Вячеслав 97 1
Алтухов Дмитрий 45 1
Петренко Александр 8 1
Бугаенко Андрей 13 1
Фадеев Виктор 4 1
Макас Даниил 1 1
Пензин Олег 1 1
Дегтярев Николай 4 1
Арутюнян Рубен 1 1
Шатров Григорий 1 1
Айрапетов Никита 1 1
Романков Сергей 1 1
Черномазова Марина 3 1
Гаранин Иван 2 1
Володкевич Вячеслав 1 1
Гринь Татьяна 1 1
Володченко Антон 3 1
Butterick Matthew - Баттерик Мэтью 2 1
Карпов Роман 62 1
Шмаков Антон 45 1
Кудинов Владислав 2 1
Mclean Erik - Маклин Ерик 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145023 21
Чехия - Чешская Республика 1310 6
Чехия - Прага 197 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17450 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43344 3
Германия - Бавария - Мюнхен 469 3
США - Массачусетс - Бостон 379 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 3
Беларусь - Белоруссия 5688 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
Европа 21795 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 1
Уганда - Республика 82 1
Африка - Африканский регион 3484 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Нидерланды 3526 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2977 1
Россия - СФО - Новосибирск 4318 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 1
Швейцария - Цюрих 267 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 114 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 94 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 83 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48189 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4670 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14426 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8500 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2370 3
Английский язык 6652 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51284 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7633 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 535 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9857 2
Экономический эффект 1070 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3497 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 2
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1580 1
Паспорт - Паспортные данные 2519 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6946 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2323 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4840 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7865 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 281 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5852 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 312 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 505 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2823 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24200 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5442 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3430 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5095 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 293 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 76 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2441 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 2
TechPowerUp 17 1
Ars Technica 422 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1216 1
The Register - The Register Hardware 1565 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3219 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 542 1
РАН - Российская академия наук 1880 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 166 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 29 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2436 9
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2012 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
Создано именных указателей - 168408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

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Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
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