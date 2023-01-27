IBS разработала утилиту по нагрузочному тестированию для крупного российского банка

Центр тестирования компании IBS завершил проект по созданию утилиты для отчетов по нагрузочному тестированию. Разработанная программа позволила крупному российскому банку сократить временные затраты на составление отчетов по тестированию.

До внедрения утилиты сотрудники банка занимались составлением отчетов по нагрузочному тестированию вручную. Чтобы оптимизировать эту работу, было принято решение разработать специальную программу, которая будет автоматически собирать необходимые данные.

Для реализации проекта требовались специалисты, имеющие экспертизу в области нагрузочного тестирования. По результатам конкурса исполнителем была выбрана компания IBS.

Проектная команда центра тестирования IBS разработала для банка утилиту, которая позволяет только по номеру теста автоматически формировать отчет. Процесс работы происходит следующим образом: программа получает номер теста и по нему находит данные в Performance Center: время, количество пользователей и другие метрики. На их основе собирается информация для построения графиков времени отклика и количества транзакций в секунду. После этого в базу данных отправляется запрос и строится график ошибок. Итоговая информация по проведенному тестированию прикладывается к отчету в виде архива.

Для первого этапа проекта была выбрана одна из систем банка. В дальнейшем планируется расширить решение: добавить новые системы, автоматическое информирование заинтересованных лиц о результатах отчета, метрики загрузки серверных мощностей (в рамках первого этапа доступа к ним не было), информацию по поведению очередей.

В проекте использовались такие инструменты как IntelliJ IDEA, LoadRunner и Grafana.

«В ходе работ мы столкнулись с рядом вызовов. И главными из них стали нестандартные условия реализации проекта из-за требований безопасности банка: у проектной команды не было доступов к БД, мониторингу серверов, некоторым инструментам, — сказал Николай Марченко, директор отделения нагрузочного тестирования компании IBS. — Изначально планировалось получать всю информацию через мониторинг с помощью Grafana, однако из-за отсутствия доступа к API пришлось изменить техническое решение под LoadRunner Analyzer Desktop. В итоге мы установили программу на целевой компьютер и получали данные для построения графиков из нее. Аналогичная сложность была и с доступом к БД. Кроме того, отладка проекта велась удаленно с привлечением специалистов банка через видеоконференции. Несмотря на нестандартные условия работы и полное изменение архитектуры решения, проект был успешно завершен и по итогам позволил заказчику усовершенствовать процесс нагрузочного тестирования».