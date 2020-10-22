Сбер приобрел у Haulmont low-code продукт CUBA Studio

Сбер подписал договор с компанией Haulmont и получил возможность использовать функциональность CUBA Studio, дополняющую opensource framework CUBA.

Framework CUBA — программное обеспечение для создания приложений в low-code-парадигме. Это также маркетплейс с готовыми компонентами для работы с бизнес-процессами, картами. Средство визуальной разработки CUBA Studio автоматизирует большинство рутинных действий разработчика и встраивается в среду IntelliJ IDEA.

CUBA Studio даёт возможность быстро создавать корпоративные приложения с минимальным объёмом кодирования, позволяя разработчикам использовать привычные для себя инструменты. CUBA Studio минимизирует затраты времени на разработку модели, правил валидации, скриптов обновления, автоматически создавая их с помощью визуального редактора.

Сбер планирует использовать CUBA Studio для ускорения разработки приложений для внутренних пользователей.