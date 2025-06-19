ГК «Солар»: число атак c подбором паролей в начале 2025 года выросло почти в 3 раза

В начале 2025 г. количество атак с помощью перебора паролей (брутфорса) для получения доступа к ИТ-системам российских организаций выросло в 2,7 раза в сравнении с IV кварталом 2024 г., до 570 тыс. Одновременно с этим хакеры стали тщательнее выбирать жертв и активнее их атаковать – как с целью шпионажа и шантажа, так и для совершения деструктивных действий в отношении бизнеса и госструктур. Об этом свидетельствуют данные с сети сенсоров и ханипотов (ловушек) ГК «Солар», архитектора комплексной безопасности, за I квартал 2025 г.

В I квартале общее количество зафиксированных ловушками атак выросло на 2,6 раза – до 608 тыс., что, по мнению экспертов центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, связано с ростом активности злоумышленников и постоянным совершенствованием инфраструктуры самих ханипотов.

Чаще всего ловушки фиксировали атаки типа брутфорс – на них пришлось 94% всех событий. Это можно объяснить желанием хакеров быстро получить логины и пароли от доступных в сети ИТ-инфраструктур российских компаний, чтобы затем совершить более сложные атаки. На оставшиеся 4% пришлись атаки Path Traversal (попытки эксплуатации уязвимости для нелегального получения доступа к файлам и директориям веб-сайта) и по 1% – на CVE (эксплуатация уязвимостей) и Upload (доставка вредоносной нагрузки на атакованный сервер). Как и в прошлом квартале, больше всего атак шло с IP-адресов США (23%), Китая (16%), России (7%) и Индии (5%).

Согласно данным с сети сенсоров, в I квартале количество атакованных организаций сократилось на 34%, а среднее число атак на одну компанию выросло в 3,3 раза в сравнении с IV кварталом 2024 г., до 134. Эксперты Solar 4RAYS объясняют такую динамику изменением тактики злоумышленников от количества к «качеству» – теперь они тщательнее выбирают потенциальных жертв и сильнее их атакуют.

По результатам анализа данных с сенсоров, наибольшую угрозу российским организациям в начале года представляли стилеры (программы для кражи данных) – их доля за квартал выросла на 15 п.п., до 35%. Это может быть связано с желанием злоумышленников получить больше информации о российских предприятиях на фоне текущих геополитических событий.

Доля присутствия APT-группировок также увеличилась – на 3 п.п., до 27%. Еще 18% заняли средства для получения несанкционированного удаленного доступа к ИТ-системам. Остальные сработки сенсоров пришлись на ботнеты (10%), программы-вымогатели (3%), майнинг (3%), фишинг (1%), и программы-загрузчики (3%), которые доставляют вредоносное ПО в инфраструктуру жертвы.

Отдельно стоит отметить сокращение доли программ-майнеров в госструктурах – с 27% до 13% за квартал. По мнению экспертов Solar 4RAYS, это может быть свидетельством улучшения уровня киберустойчивости государственных организаций — например, за счет более тщательной проверки ИТ-инфраструктуры на заражения с помощью различных средств защиты информации.

Вместе с этим в отдельных отраслях выросла доля заражений программами-вымогателями, которые шифруют инфраструктуру и требуют выкуп за возвращение данных. В частности, рост в 2-3 раза отмечается в промышленности, образовании, кредитно-финансовых организациях и топливно-энергетическом секторе. Это означает, что атакующих интересует не только шпионаж, но и возможность нелегального заработка. Однако эксперты предупреждают: как показывает практика последних лет, выплата хакерам выкупа не дает компаниям никаких гарантий.

«Ярким трендом начала 2025 г. стали активные попытки хакеров получить доступ к ИТ-системам российских компаний за счет перебора паролей. Вместе с этим злоумышленники тяготеют к кибершпионажу и сложным APT-атакам — как для получения ценной информации, так и для разрушения инфраструктуры, что может негативно сказаться на экономике и безопасности всей страны. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем внедрять комплексную защиту от киберугроз, которая включает в себя регулярный мониторинг инцидентов, проверку сервисов на наличие уязвимостей, соблюдение парольных политик, мониторинг утечек, а также повышение уровня киберграмотности сотрудников – ведь успешная атака на основе социальной инженерии возможна даже в самой защищенной инфраструктуре», — сказал Алексей Вишняков, технический директор центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар».