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Сбербанк вывел на рынок цифровой финансовый актив на индекс битума

На платформе цифровых активов Сбербанка стартовал пилотный выпуск цифрового финансового актива (ЦФА) на индекс битума. Это первый в России токен, открывающий доступ к инвестициям в сырьевой актив для дорожного строительства через инструменты финансового рынка. Цена одного ЦФА привязана к внебиржевому индексу нефтяного дорожного битума, который доступен на информационно-аналитической платформе SPX на сайте Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи и соответствует стоимости 1 тонны битума, ключевого компонента для дорожных покрытий на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка: «Мы стоим на пороге новой эры в финансах. Токенизация сырьевых активов открывает уникальные перспективы не только для инвесторов, но и для российского финансового рынка в целом. Раньше битум как сырьевой актив был недоступен широкому кругу лиц, теперь такие инвестиции стали реальностью. Мы продолжаем развивать блокчейн-инфраструктуру и будем предлагать клиентам новые решения и активы для инвестирования».

Александр Левцев, старший вице-президент, заместитель председателя правления Петербургской Биржи: «Мы рады, что наш индекс нефтяного дорожного битума стал основой для нового цифрового финансового актива. Это подтверждает доверие рынка к нашим индикаторам и подчеркивает важность биржевых инструментов для развития финансовой инфраструктуры. Токенизация битума — это еще один шаг в создании новых возможностей для инвесторов. Мы поддерживаем инициативы, которые способствуют развитию финансового и товарного рынков, и стараемся помогать нашим партнерам в их реализации».

Приобрести ЦФА можно с 26 марта по 30 апреля 2025 г. Значение индекса будет зафиксировано для расчета выплат по ЦФА 7 мая 2025 г., расчеты по инструменту — 13 мая 2025 г. Минимальный лот — 1 ЦФА, максимальный — 15. Возможен досрочный выход из сделки. Продукт доступен квалифицированным инвесторам — компаниям и частным лицам.

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учет и обращение таких инструментов происходят в информационной системе на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. Декларация о рисках, возникающих в сделках с ЦФА, размещена на сайте Сбербанка. С 17 марта 2022 г. Сбербанк включен Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

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