F6 запустила открытую платформу для борьбы с киберугрозами

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, запустила открытую платформу для борьбы с онлайн-мошенничеством «Антифишинг». Платформа позволяет пользователям сообщать о фишинговых ресурсах, письмах, ссылках и приложениях с вредоносной программой. Специалисты F6 проверяют информацию и оперативно направляют её регуляторам и профильным организациям для блокировки.

С помощью новой платформы F6 «Антифишинг» пользователи могут участвовать в борьбе с цифровыми угрозами, защищать себя и близких.

Киберпреступники продолжают увеличивать объемы фишинговых и скам-атак. За прошлый год среднее число поддельных ресурсов на один популярный бренд выросло на 28% — с 7878 до 10112. Рост угроз обусловлен развитием мошеннических сообществ и партнерских программ. Электронные письма также представляют опасность: вредоносные фишинговые рассылки остаются ключевым вектором для проникновения в инфраструктуры атакуемых организаций. Большинство сообщений с вредоносным ПО чаще всего содержат программы-шпионы и инфостилеры. Киберпреступники также совершенствуют комбинированные методы атак на пользователей Android, включая фишинг, социальную инженерию и вредоносные приложения.

На платформе F6 «Антифишинг» любой пользователь может сообщить о подозрительном сайте, фишинговом письме, мошеннической ссылке или вредоносном приложении, даже если они получены в личных сообщениях в мессенджерах или социальных сетях. Все заявки проходят проверку экспертами F6, после чего информация передается в профильные организации, регистраторам и хостинг-провайдерам для оперативного блокирования угроз.

«Киберугрозы представляют опасность для всех пользователей, независимо от их технической подготовки и используемых операционных систем. Решение Digital Risk Protection ежедневно блокирует сотни мошеннических ресурсов, использующих бренды компаний. Сейчас фишинговые ссылки и вредоносные приложения создаются злоумышленниками за считанные минуты. Платформа «Антифишинг» предоставляет возможность каждому пользователю активно участвовать в борьбе с киберпреступностью, предотвращая угрозы, которые могут нанести вред ему и его близким. В частности, она помогает противостоять одноразовым фишинговым ссылкам и приложениям, распространяемым через личные сообщения», — сказал Станислав Гончаров, руководитель департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6.

Как отправить ссылку на подозрительный ресурс, переслать специалистам фишинговое письмо можно узнать на платформе «Антифишинг».

К наиболее распространенным и актуальным фишинговым и мошенническим схемам можно отнести: использование приложения NFCGate в различных вариациях для перехвата и передачи данных банковских карт; сезонные мошеннические и фишинговые схемы с летним отдыхом; многочисленные версии схемы Fake Date: от поддельных билетов на стендап для свидания до фейковых услуг салона красоты, которые приводят к краже данных, денег, компрометации устройств; разнообразные сценарии угона учетных записей в мессенджерах Telegram и WhatsApp; фейковые опросы за вознаграждения для кражи данных и угона аккаунтов в мессенджерах; мошеннические схемы, связанные с подработкой; поддельные ресурсы лотерей и торговых сетей; по-прежнему актуальная схема «Мамонт» с хищением денег и данных банковских карт при оплате или продаже товаров или услуг.

Компаниям для защиты брендов от репутационных рисков и прямого ущерба, связанного с их незаконным использованием на поддельных сайтах, следует использовать автоматизированные решения, сочетающие анализ данных киберразведки и возможности машинного обучения. Так, платформа F6 Digital Risk Protection позволяет выявлять угрозы на ранних этапах их возникновения и обнаруживать мошеннические ресурсы ещё до того, как злоумышленники приведут туда трафик и нанесут репутационный или финансовый ущерб.