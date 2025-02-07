Пираты удерживают падение доходов за счет санкционных фильмов и сериалов

Компания F.A.C.C.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, оценила рынок онлайн-пиратства в России в 2024 г в $36,4 млн (3,36 млрд руб. по среднему номинальному курсу ЦБ РФ за год). Доходы нелегальных распространителей видеоконтента упали на 4,2%. Аналитики связывают эти данные с успешной блокировкой пиратских сайтов, удалением ссылок из поисковой выдачи и снижением количества трафика на эти ресурсы. В то же время число пиратских доменов за год выросло на 37,5%: на фоне активного противодействия со стороны правообладателей пиратские онлайн-кинотеатры по-прежнему остаются востребованными, а их владельцы используют новые возможности для привлечения зрителей и затруднения блокировок. Об этом CNews сообщили представители F.A.C.C.T.

Команда департамента защиты от цифровых рисков F.A.C.C.T. Digital Risk Protection ежегодно в течение последних 10 лет выпускает исследования, посвященные динамике, трендам и объемам российского рынка интернет-пиратства. По подсчетам аналитиков, доходы нелегальных распространителей видеоконтента снижаются шесть лет подряд. После рекордного для пиратов 2018 г., когда они заработали $87 млн, к концу 2024 г. объем рынка уменьшился почти в 2,5 раза – до $36 млн. Однако темпы падения доходов злоумышленников замедлились: с 16% в 2023 г. до 4% в 2024 г. – за последние шесть лет это минимальный показатель.

Доходы пиратов в 2024 г. снижались пропорционально уменьшению интереса пользователей к нелегальному контенту. Трафик поисковых запросов на пиратские порталы сократился почти на 4%. В то же время зрителей все больше привлекают легальные онлайн-кинотеатры: число связанных с ними поисковых запросов за 2024 г. увеличилось на 25%.

Стоимость рекламы на пиратских ресурсах осталась на уровне 2023 г. Средний CPM (Cost-Per-Mille, цена за 1000 показов в рекламной кампании) в 2024 г. составил $3,12, всего на $0,01 меньше, чем годом ранее, и в 2,5 раза меньше, чем в 2018 г.

Второй год подряд продолжается рост числа пиратских доменов. В 2024 г. обнаружено почти 110 тыс. таких ресурсов – на 37,5% больше, чем в 2023 г. Аналитики объясняют такое увеличение усиленной блокировкой площадок для нелегального показа.

Владельцы пиратских сайтов активно используют технические возможности, которые позволяют затруднить их блокировку. В 2024 г. нарушители авторских прав выбирали хостинг-провайдеров, лояльных к пиратскому контенту; в других случаях ограничивали воспроизведение контента (например, только с мобильных устройств или только в конкретном регионе), чтобы помешать хостинг-провайдерам обнаружить нарушения и провести блокировку; масштабировали создание зеркал пиратских сайтов.

Игроки пиратского рынка пытаются привлечь зрителей разнообразием контента. В том числе – за счет распространения «санкционных» зарубежных фильмов и сериалов, которые легальные российские стриминговые платформы не могут показывать из-за невозможности получить лицензии правообладателей.

Самым популярным фильмом на пиратских ресурсах в 2024 г. стал боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли. Также в топ-10 фильмов за 2024 г. на основании обнаруженного количества пиратских копий (не просмотров) вошли: «Дом у дороги», «Планета обезьян: Новое царство», «Дюна: Часть вторая», «Каскадеры» и другие зарубежные блокбастеры.

Доля пиратских сайтов по сравнению с другими источниками распространения нелегального видеоконтента в 2024 г. увеличилась на 12% - с 82% до 94%. Аналитики объясняют такой рост пополнением базы фильмов и сериалов пиратских видеобалансеров (CDN), которые в большинстве случаев используют владельцы пиратских кинотеатров. Доля социальных сетей в распространении нелегального контента упала более чем вдвое – с 12% до 5%, а доля видеохостингов сократилась в шесть раз – с 6% до 1%.

«Противодействие онлайн-пиратству выходит на новый уровень. Совершенствуются процессы мониторинга и блокировки пиратских сайтов и их зеркал, удаления ссылок на них из поисковой выдачи. Аудитория легальных онлайн-кинотеатров растет. На этом фоне пиратский бизнес с каждым годом становится менее прибыльным, однако отказываться от него нарушители авторских прав не собираются, а интерес к пиратскому контенту сохраняется на высоком уровне», – сказал Станислав Гончаров, руководитель департамента защиты от цифровых рисков Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T.