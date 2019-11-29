Комитет РСПП по цифровой экономике рассмотрел меры господдержки экспортного потенциала дата-отрасли

Комитет РСПП по цифровой экономике рекомендовал направить в Правительство России доклад с предложениями по утверждению комплекса мер по повышению внутрироссийского и экспортного потенциала услуг обработки и хранения данных и облачных сервисов. Разработанные меры позволят создать надежную инфраструктуру вычислительных мощностей, необходимую для реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (НПЦЭ), увеличить в два раза количество стойко-мест в коммерческих дата-центрах и стимулировать рост рынка в деньгах в три раза к 2024 г.

«Дата-центры являются важнейшей технологической базой, без которой в необходимых объемах успешная реализация нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации" просто невозможна. Обеспечив внутренние потребности очень важно приступить к продвижению услуг дата-центров и облачных сервисов на внешние рынки — это концептуальный вопрос, который может стать важным стимулом роста рынка, внесет свой вклад в увеличение ВВП и налогооблагаемой базы», — отметил председатель комитета РСПП по цифровой экономике, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Разработка комплекса мер велась на базе центра компетенций федерального проекта «Информационная инфраструктура», входящего в НПЦЭ, с привлечением широкого круга представителей бизнеса и экспертного сообщества, включая Академию наук России, экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, iKS Consulting и др.

«Все меры поддержки сгруппированы по трем ключевым направлениям — это гарантирование и увеличение внутреннего спроса, стимулирование структурного изменения рынка, а также обеспечение инвестиционной активности и опережающие темпы создания вычислительной инфраструктуры. Главное — это сокращение сроков окупаемости инвестиций в строительство дата-центров, которая в нынешних условиях достигает 12 лет, а также снижение операционных издержек. Например, мы предлагаем распространить на операторов дата-центров льготный режим расчета страховых взносов на фонд оплаты труда, который уже действует для ИТ-компаний. Дата-сегмент точно является частью отрасли информационных технологий и эта инициатива совершенно оправдана. Все предлагаемые меры, как показывают расчеты экспертов, окупятся за счет роста налогооблагаемой базы, увеличения рабочих мест, вклада в повышение эффективности бизнеса и государства», — сказал руководитель центра компетенций «Информационная инфраструктура», вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков.

Также комитет РСПП по цифровой экономике одобрил обращение в Правительство РФ и Государственную Думу Федерального Собрания РФ по вопросу внесения изменений в федеральный закон «О связи», которые зафиксируют положение, что кабели связи, образующие линии связи, а также оборудование связи являются движимым имуществом. Возник риск отнесения этой категории к недвижимому имуществу, что может привести к резкому росту налоговой нагрузки на операторов связи, исчисляемой в десятки миллиардов рублей в год.

«РСПП как организация бизнеса не может поддерживать рост налоговой нагрузки. В финансово-экономическом блоке Правительства РФ обсуждаются различные варианты изменения налогооблагаемой базы. Исторически, на протяжении многих лет, линии связи рассматриваются как движимое имущество. Изменение этого подхода несет большие риски для операторов связи, ведущие к росту расходов, в том числе на реализацию мероприятий национальной программы "Цифровая экономика". Бизнесу нужна однозначность, возможность двойного трактования образует риски, особенно со стороны налоговых органов на местах. Мы готовы помочь, чтобы внести определенность», — сказал вице-президент — управляющий директор РСПП Сергей Мытенков.