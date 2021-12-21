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В Курске завершено внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

«Коркласс» (51% долей компании принадлежит «Ростелекому») завершила внедрение аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в Курске. В дальнейшем запуск решения планируется и в других муниципалитетах региона.

Главная задача АПК «Безопасный город» — повысить скорость, качество взаимодействия и улучшить координацию действий городских служб и ведомств при чрезвычайных ситуациях. Комплекс позволяет агрегировать информацию из различных источников, собирать статистические данные для принятия управленческих решений, предупреждать происшествия, а также организовывать работу по ликвидации их последствий.

В случае чрезвычайных ситуаций программная платформа «Безопасного города» способна строить прогнозы их развития на основе последних методик и технологий. Так, при разливе реки комплекс смоделирует, как поднимется уровень воды и какие территории окажутся подтопленными в перспективе от нескольких часов до нескольких суток. Такой прогноз строится на базе данных, поступающих в систему или хранящихся в ней, включая рельеф местности, прогноз погоды, паспорта различных объектов и другую информацию.

«АПК “Безопасный город” — один из важнейших элементов системы обеспечения безопасности территорий. Он максимально ускоряет взаимодействие различных служб при возникновении нештатной ситуации. Позволяет быстро оценить масштаб события, а значит определить, сколько сил и какие ресурсы нужны для ликвидации последствий. Системное решение собирает усилия служб различного уровня и подчинения в единый кулак, чтобы в случае происшествий сохранять жизни и здоровье людей», — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

Возможности комплекса обеспечивает его программное ядро — сертифицированная цифровая платформа t.HIP («Гелиос») компании «Коркласс». Сегодня с АПК интегрировано 11 информационных систем, среди которых интеллектуальное видеонаблюдение и мониторинг транспортных средств, с расширением и масштабированием комплекса их количество может увеличиться.

«Мы — одни из первопроходцев среди разработчиков комплексных цифровых решений для обеспечения безопасности в городах, наша команда реализовала уже более десяти проектов в различных регионах. Этот опыт усиливает нашу экспертизу, позволяет учитывать практическую сторону эксплуатации “Безопасного города” при реализации таких проектов. Мы надеемся, что комплекс, внедренный в Курске, в ближайшее время начнет приносить практическую пользу и обеспечит безопасность и благополучие жителей города», — отметил генеральный директор «Коркласса» Антон Гуренко.

Пользователи системы — сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы Курска — прошли необходимое обучение по работе с АПК «Безопасный город».

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