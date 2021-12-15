В Казани внедряют цифровое решение для контроля благоустройства и состояния дорожной инфраструктуры

«Ростелеком» приступил к внедрению в Казани программно-аппаратного комплекса CitySoft. Он создан для контроля работ, связанных с благоустройством города, в первую очередь — состояния дорожной инфраструктуры. Проект реализуется в рамках муниципального контракта ООО «Региональный информационный центр» (дочерняя компания «Ростелекома») с Управлением информационных технологий и связи города Казани.

Новый цифровой сервис в автоматическом режиме будет определять потребность в уборке дорог от снега, наледи и грязи, фиксировать проезды уборочной техники и качество проведенных работ. CitySoft способен обнаружить акты вандализма (порча тротуаров, защитных ограждений), отсутствие дорожной разметки, проблемы с освещением, препятствия для работы городских служб (открытые люки, аварии, припаркованные автомобили, мешающие уборке снега) и другие факторы, которые могут повлиять на безопасность участников дорожного движения.

Для сбора первичных данных, которые стекаются в центр управления CitySoft, мобильные устройства с видеокамерами размещаются на общественном и специальном транспорте. Таким образом, обеспечивается максимальный охват наиболее значимых дорожных магистралей города и регулярный сбор данных с минимальными промежутками времени.

«Для “Ростелекома” участие в развитии умных городов — одно из стратегических направлений. Мы постоянно следим за появлением новых цифровых решений и профильного ПО, которые помогают повышать качество работы городских служб. CitySoft — это простота развертывания, обеспечение широкого охвата и регулярность сбора данных. Использование технологий искусственного интеллекта позволяет зафиксировать малейшее изменение на дорогах или вокруг: рост снежного покрова или порчу ограждения, отсутствие внешнего освещения или дорожной разметки. Сбор и анализ этих данных помогут администрации Казани принимать своевременные меры и эффективно контролировать работу подрядчиков», — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

По итогам испытаний комплекса в реальных условиях в течение года будет принято решение о его внедрении в других городах.

Программно-аппаратный комплекс CitySoft разработан экспертами компании «Автодория» и уже прошел пилотные испытания в 2020 г.

«В марте 2020 г. мы впервые запустили пилотный проект CitySoft в Казани. В первый месяц работы комплекс показал хорошие результаты, благодаря которым нам удалось усовершенствовать систему и внедрить много дополнительных и полезных модулей для обеспечения эффективного контроля за состоянием инфраструктуры города», — сказал технический директор ООО «Автодория» Марат Гильманов.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,1 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,3 млн клиентов.