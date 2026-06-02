Индексная книга (каталог) CNews*
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U.S. NSA PRISM государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи XKeyscore
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 9
U.S. NSA и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12879 5
|Microsoft Corporation 25953 4
|Apple Inc 13372 4
|Meta Platforms - Facebook 4641 3
|Yahoo! 3730 3
|Samsung Electronics 11209 2
|X Corp - Twitter 2945 2
|Huawei 4761 2
|Fastly 17 1
|Seagate - Maxtor 146 1
|Siemens AG - Siemens Group 2677 1
|Freenet AG - freenet.de AG 24 1
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems - Crossbeam Systems - Crossbeam RT 18 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5776 1
|SAP SE 5639 1
|Dell EMC 5213 1
|Western Digital Corporation - WDC 590 1
|Cisco Systems 5390 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3326 1
|Alibaba Group 487 1
|Seagate Technology 770 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5162 1
|Dropbox 531 1
|Deutsche Telekom 957 1
|Cambridge Analytica 47 1
|Cloudflare 182 1
|AOL Inc - America Online 1883 1
|Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 83 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6527 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.